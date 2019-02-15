Составлен рейтинг стран с самыми дорогими билетами в Крым

Жители Мюнхена, Вены, Гамбурга и Амстердама являются самыми частыми гостями в Крыму, сообщает туристический поисковик Aviasales, основываясь на собственном исследовании.

Первые строчки рейтинга заняли туристы из Европы, при этом самый дорогой билет купил житель города Мюнхен, заплатив в обе стороны 122 тысячи рублей.

На втором месте по дороговизне перелет туриста из Вены в Крым за 94 тысячи рублей. На третьем месте, путешественник из Амстердама, который заплатил за перелет в Симферополь 77 тысяч рублей.

Также портал уточняет, что самые дорогие перелеты из США и азиатских стран в Крым обходятся для путешественников дешевле, чем перелеты из Европы. Уточняется, что перелеты из Гонконга, Чикаго и Сеула стоят в пределах семидесяти тысяч рублей.

Портал также сообщает, что большая часть туристов, которые посещают Крымский полуостров, являются гражданами ближнего зарубежья - Белоруссии, Молдавии, Армении, Казахстана, а также люди, переехавшие в страны дальнего зарубежья. Значительная часть туристов приезжает из Израиля.