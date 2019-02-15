«Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

Российская промышленность продолжает расти, и в первую очередь это касается секторов, связанных с химией. Такие отрасли, как лаки, краски, резина, общая химия, демонстрируют ежегодный прирост производства, а кроме того, российская промышленность становится экспортно ориентированной.

Для того, чтобы на равных конкурировать на международных рынках, необходимы не только наилучшие доступные технологии, но и возможность показать потенциальным покупателям свой товар, познакомиться с конкурентами, подобрать персонал — и все эти возможности дают выставки, конгрессы и форумы. Крупнейшим оператором на этом рынке в России является «Экспоцентр», который проводит десятки крупнейших отраслевых мероприятий в год.

«Экспоцентр» — всемирно известная российская выставочная компания, неизменно сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших международных отраслевых выставок в России, СНГ и Восточной Европе. Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, которые посещают свыше миллиона специалистов, проходит более 900 конгрессов, симпозиумов, конференций. В настоящее время «Экспоцентр» располагает девятью выставочными павильонами с самым современным инженерно-техническим оснащением, а также удобными многофункциональными залами для проведения мероприятий. Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» — 165 тыс. кв. м, из них закрытая — 105 тыс. кв. м, открытая — 60 тыс. кв. м.

Генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов:

— Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать бизнесменам развивать свое дело, продвигать продукцию на рынки сбыта и получать коммерческую выгоду. Поэтому наша задача — предоставить комплекс качественных услуг участникам и посетителям выставок, которые помогут им решить ключевые задачи: планирование деловых контактов, поиск партнеров, изучение рынка, заключение торговых сделок и подписание договоров о сотрудничестве, укрепление авторитета компаний и ведомств.

Учитывая значимость «Экспоцентра», его узнаваемость, опыт и авторитет, все собственные выставки «Экспоцентра» пользуются поддержкой федеральных органов исполнительной власти, национальных отраслевых ассоциаций. Большинство выставок проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Если говорить о химическом направлении – то здесь у «Экспоцентра» три важных отраслевых мероприятия в год:

Международная специализированная выставка «Химия» (16–19 сентября 2019 года);

Специализированная выставка резинотехнических изделий, шин, технологий для их производства, сырья и оборудования «Шины, РТИ И каучуки» (23–26 апреля 2019 года);

Международная выставка лакокрасочных материалов и покрытий, сырья, оборудования и технологий для их производства «Интерлакокраска-2019» (4–7 марта 2019 года).

Это важнейшие мероприятия для отрасли, традиционно собирающие сотни компаний, размещающих на тысячах квадратных метров свои экспозиции, тысячи посетителей из десятков стран мира. Ее посетители — люди, принимающие решения. Более 50% посетителей — собственники или директора предприятий, а также руководители отделов и направлений. Что касается сферы их деятельности, то здесь значительную часть составляют представители предприятий из потребляющих отраслей.

Президент Российского союза химиков Виктор Иванов:

— Эти представительные форумы демонстрируют новейшие достижения, способствуют выработке производственной политики, налаживанию деловых связей, продвижению на российский рынок новых технологий и оборудования, необходимых для развития отечественного производства.

Традиционно в выставках принимают участие компании из Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Индии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Малайзии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Беларусь, Республики Корея, России, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии.

Высокий интерес со стороны как властных структур, так и российских и международных промышленников обусловлен, в частности, тем, что производство в химической промышленности растет более быстрыми темпами, чем производство в промышленности в целом. При этом участники рынка отмечают, что у отрасли есть большой потенциал для развития, поскольку Россия имеет большую сырьевую базу для химических производств, однако значительная часть этого сырья экспортируется. В связи с этим важно развивать производство высоких переделов. Выставка, где демонстрируются последние технологии переработки химического сырья в продукцию с высокой добавленной стоимостью, зачастую становится отправной точкой для принятия решения об инвестициях в строительство нового производства или модернизации существующего.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:

— Важно, что в экспозиции и деловой программе выставок находят отражение такие темы, как цифровизация производства, инновационное предпринимательство, наилучшие доступные технологии и рациональное природопользование. Именно с ними связан дальнейший прогресс в отечественной химической индустрии.

Несмотря на известность мероприятий «Экспоцентра», оператор постоянно работает над улучшением условий для участников выставки. Новая услуга: участники выставки могут бесплатно воспользоваться услугами пресс-центра ЦВК «Экспоцентр». В пресс-центре можно разместить информационную стойку со своими промо- и информационными материалами. Пресс-служба также может провести рассылку материалов участника в электронном виде в профильные СМИ, разместить их в новостной ленте на сайте «Экспоцентра». Кроме того, пресс-центр может быть предоставлен для проведения пресс-конференций, презентаций и других мероприятий со СМИ.

Другое нововведение всех выставок — центр подбора персонала. На всех трех мероприятиях участники смогут проинформировать о вакансиях своей компании на специальном стенде центра, ознакомиться с резюме соискателей и найти необходимого специалиста. Эта услуга для участников выставки бесплатная.

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