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Москва, 15.02.2019

Facebook могут оштрафовать на миллиарды долларов из-за утечки личных данных

«Expert Online» 2019

Компания Facebook может попасть под многомиллиардный штраф за утечку личных данных пользователей социальной сети.

В настоящее время Федеральная торговая комиссия (FTC) США и представители Facebook ведут переговоры о согласовании точной суммы взыскания, пишет газета Washington Post.

При этом отмечается, что столь внушительный штраф может стать самым большим, который когда-либо налагала торговая комиссия на технологическую компанию.

По данным издания, которое ссылается на осведомлённые источники, в Facebook уже подтвердили участие в переговорах, но отказались от каких-либо комментариев. Между тем уже известно, что если переговоры ни к чему не приведут, то FTC передаст дело в суд.

Наша справка

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его приятелями во время обучения в Гарвардском университете.

Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. При этом каждый день в социальной сети пользователи оставляю тболее 6 млрд лайков и комментариев и публикуют свыше 300 млн фото.

Компания Facebook также является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram и WhatsApp.

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