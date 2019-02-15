«Газпром» начнёт поставки газа в Китай раньше намеченного срока

Алексей Миллер – глава ОАО «Газпром» – заявил, что компания начнёт поставки газа в Китай по «западному маршруту» раньше намеченного срока.

По его словам, предположительно, «голубое топливо» пойдёт в Поднебесную с 1 декабря этого года, передаёт агентство «Интерфакс».

Ранее, поставки газа из РФ в КНР планировалось начать с 20 декабря 2019 года. Однако, эти сроки были подкорректированы после того, как стало известно, что строительство газопровода «Сила Сибири» продвигается с опережением графика.

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«Сила Сибири» – строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» (РФ) и CNPC (КНР).

Протяженность газопровода – 2158 км, диаметр трубы – 1420 мм, рабочее давление – 9,8 Мпа, экспортная мощность – 38 млрд кубометров газа в год.

Первоначально стоимость строительства «Силы Сибири» оценивалась в 800 млрд руб., однако позже она выросла до 1,1 трлн руб.