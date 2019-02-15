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Москва, 15.02.2019

«Газпром» озвучил планы по строительству нового газопровода

«Expert Online» 2019

Как рассказал руководитель российской компании «Газпром» Алексей Миллер, не исключено появление третьей нитки газопровода «Турецкий поток». С подобным заявлением он выступил после встречи президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи, пишет «Коммерсантъ». «Турецкий поток-2» может быть построен при наличии спроса.

 «Две нитки „Турецкого потока“ через Черное море уже построены, и дальше ведется строительство наземной инфраструктуры», - рассказал Миллер.

Он подтвердил, что в случае увеличения потребностей, необходимо будет согласовать проект морского газопровода «Турецкий поток — 2», сообщает издание.

Уточняется, что подобные планы возникли в связи с заявлением премьер-министра Греции Алексиса Ципраса о заинтересованности в расширении проекта «Турецкий поток» на Грецию.

В «Газпроме» в настоящий момент рассматривают Болгарию, Венгрию, Сербию, Грецию и Италию, как потенциальные рынки для поставки газа.

«Турецкий поток» - трубопровод, который поставляет газ на рынки Южной и Юго-Восточной Европы. Первая нитка предназначена исключительно для турецкого рынка.

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