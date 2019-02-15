Индия заинтересована в покупке Су-57

Виктор Кладов – глава международного сотрудничества «Ростеха» – заявил, что Индия заинтересована в покупке российского истребителя пятого поколения Су-57.

Однако, он пояснил, что окончательный ответ по данному вопросу командование ВВС Индии даст после того, как в рамках стратегического планирования они решат, насколько такой самолёт вписывается в общую концепцию боевого применения индийской армии.

«Им просто надо будет самим решить, на что делать ставку и тратить деньги – на приобретение нескольких экземпляров машин нового поколения, или на наращивание количества уже знакомых им Су-30МКИ, – подчеркнул Кладов. – Мы же со своей стороны готовы как к продолжению поставок Су-30МКИ, так и работе по программе самолётов пятого поколения».

Наша справка

Су-57 (заводской индекс Т-50) — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, который разработан ОКБ имени Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Истребитель был разработан для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27.

Ранее, для экспортных поставок на базе Су-57, совместно с Индией предполагалось создание экспортной модификации самолёта с обозначением «FGFA». Однако позже Индия отказалась от этого проекта.