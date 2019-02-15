Медведев призвал изменить подход к оценке уровня бедности в РФ

Дмитрий Медведев – глава российского правительства – считает, что подход к оценке уровня бедности в стране должен быть пересмотрен и соответствовать мировым стандартам.

По его мнению, прежде всего, надо исходить не от доходов человека, а от его расходов, как это принято делать во всём мире, передаёт РИА Новости.

Тогда, как подчеркнул премьер-министр, у нас не будет складываться таких парадоксальных ситуаций, когда семья с детьми, которая перебивается с хлеба на воду и при этом ещё как-то умудряется помогать своим пожилым родителям, не имеет права на пособие лишь из-за того, что всего на один рубль их доход превысил прожиточный минимум.

«Случаются и обратные ситуации, когда вполне обеспеченные люди, но официально нигде нетрудоустроенные, ежемесячно получают денежное пособие от государства», – пояснил Медведев.

При этом глава Кабмина убеждён, что решать проблему бедности, можно только общаясь с конкретным человеком и находить для него свой отдельный рецепт.

«Чтобы помочь человеку, который оказался в сложной ситуации, необходимо понять его жизненную ситуацию, его потребности, посмотреть, какое у него образование, состояние здоровья, возможности...», – резюмировал Медведев.