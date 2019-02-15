В России готовятся повысить возраст продажи алкоголя с18 лет до 21 года

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что к внесению в правительство готов законопроект о продаже алкоголя лицам, начиная с 21 года. Документ при этом еще требует доработки – согласования с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ).

«Мы готовы внести, у нас все готово, нам только нужно переговорить с ФОИВ», - подтвердила глава Минздрава, отвечая на соответствующие вопросы СМИ.

«Интерфакс» уточняет, что подготовка законопроекта началась еще осенью прошлого года. Тогда российский вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что у многих стран есть положительные примеры «увеличения возраста продаж алкоголя до 19, до 20, до 21 года».

Также проведенный ВЦИОМ опрос граждан России показал, что россияне положительно относятся к повышению допустимого возраста продажи спиртных напитков в стране с 18 лет до 21 года.