Москва делает все возможно, чтобы влиять на выборы главы Украины, уверен ветеран службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Аналитики уверены, что подобная риторика на Украине является определенным сигналом Западу для «очередной порции антироссийских санкций».

Богдан уже распространяет в СМИ заявления о якобы выделенных в России 350 млн долларов для «информационно-пропагандистской» и «диверсионно-террористической» деятельности в ходе выборов на территории Украины.

По заявлению Богдана, Москва преследует «цель создания зон и центров социальной напряженности». Он также уверен, что Москва «будет активно использовать киберпространство», в связи с чем власти Украины должны мобилизовать все ресурсы для отражения кибер-атак.

Также военный каждого критикующего режим Порошенко называет в своих выступлениях в прессе «рупором Кремля». В частности, такое определение он дал лидеру движения «Украинский выбор» Виктору Медведчуку, который выступает за скорейшее прекращение войны на Донбассе.