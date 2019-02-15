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Москва, 15.02.2019

НАТО обвиняет США в предательстве

«Expert Online» 2019

Выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США «отказались от своих обязательств перед союзниками в Европе», уверен генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят. Интервью с ним публикует Bayerischer Rundfunk.

Военный выступил с резкой критикой администрации США за этот шаг, назвав его «предательством безопасности европейских союзников».

Куят уверен, что последствия прекращения действия ДРСМД будут очень тяжелыми для всех сторон. Военный подчеркивает, что события, которые последуют вслед за этим «хуже того, что мы имеем в данный момент».

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо, по мнению военного, возобновить прекращенных в 2001 году, взаимных инспекций.

Кроме того, Куят выразил надежду, что Россия и США смогут сохранить договор, для чего, по его мнению, странам нужно возродить проведение, которые прекратились в 2001 году.

Напомним, что 2 февраля американский глава объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Москва объявила, что зеркально ответит на данный шаг и также приостановила свое участие в документе.

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