В Нидерландах закончилась целая эпоха – газовая. Впервые за полвека – с 1963 года, когда началась разработка крупнейшего на континенте газового месторождения - в Гронингене, закупки газа королевством превысили его продажи. Таким образом, Голландия, страна с 17-миллионным населением, присоединилась к большому клубу европейских стран, которые все больше зависят от поставок как природного газа по газопроводам из Норвегии и России, так и сжиженного газа из Катара, Соединенных Штатов и других газодобывающих стран.

Голландцы, конечно, понимали, что рано или поздно это должно было произойти. Конечно, запасы газа постепенно уменьшаются, но сокращение это не настолько стремительное, чтобы говорить о превращении страны из экспортера газа в импортера. Голландцы решили закрыть главное газовое месторождение Европы – Гронингенское после того, как ученые доказали, что между добычей газа и землетрясениями существует прямая связь.

Гронингенское газовое месторождение, расположенное на севере Голландии, более полувека исправно снабжало газом 98% жителей королевства. Более трети газа добывается в Гронингене. Причем, гронингенские газовики имеют право продавать весь свой газ сами.

Жители Нидерландов, которые очень заботятся о своей безопасности, потребовали от властей принятия мер. После долгих споров и обсуждений в Гааге решили закрыть месторождение в Гронингене. Правда, не сразу, а постепенно, растянув процесс на 12 лет. Голландское правительство решило уже к 2021-22 годам сократить добычу газа в Гронингене на две трети, а оставшуюся треть постепенно сокращать в течение еще десяти лет. К 2030 году Гронингенское месторождение должно быть закрыто.

Нидерланды получают почти 40% необходимой энергии из газа. По данным GasTerra, совместного предприятия королевства и двух нефтяных компаний, продажа голландского газа в 2018 году выросла 17% до 11,2 млрд евро.

Нидерланды являются крупным потребителем газа. В 2017 году, например, потребность в голубом топливе составила 40 млрд м³. Теперь ее все больше придется покрывать за счет импорта сжиженного газа (LNG) и природного газа по газопроводам. Имеющийся в стране единственный завод по возвращению LNG в газовую форму не в состоянии удовлетворить весь спрос, потому что его мощность составляет лишь 12 млрд м?в год. Что же касается газа обычного, то его Гаага может покупать только у Норвегии и России. В случае с норвежским газом возможности ограничиваются потолком в уровне добычи газовиков северного королевства. Поэтому, делает логичный вывоз Oil Price, единственный выход для Нидерландов – это российский газ.