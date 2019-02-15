В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи была организована сессия "Конкурентоспособность регионов через рост производительности труда: как вовлечь, управлять, мотивировать?" Выступая на мероприятии, передает Finmarket, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, в частности, что порядка 70% предприятий, принявших участие в «пилоте» нацпроекта по повышению производительности труда, продемонстрировали рост показателя более чем на 10%.

"Это один из немногих проектов, который уже сейчас может демонстрировать наглядный результат. Он начался чуть раньше - мы начали его в форме приоритетного проекта, и уже за 2018 год мы можем подводить итоги. По выборке - предприятия первой волны рост выручки - 13%, рост налоговых поступлений - 19%. Это означает, что этот проект самоокупаемый", - сказал министр, подчеркнув, что затраты государства на проект меньше, чем рост налоговых поступлений от предприятий-участников.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас дефицит качественной занятости в стране. То, что мы видим по предприятиям - когда они становятся более эффективными, они не только высвобождают занятость, но и начинают искать себе новых сотрудников, потому что увеличение конкурентоспособности сразу открывает для них новые ниши, позволяет не только повышать заработную плату, но и нанимать больше людей", - заявил министр.

Он напомнил, что третья часть нацпроекта направлена на обеспечение занятости. "Пока она (третья часть проекта) не сталкивается с тем, что есть какое-то гигантское высвобождение сотрудников на тех предприятиях, с которыми проект начинает работать", - отметил Максим Орешкин.

Государство наконец-то начало уделять внимание проблеме отставания производительности труда в России в сравнении с другими экономически развитыми странами, и это радует, указывает Валентин Островский, директор стратегических проектов CAF Group. Однако, на сегодняшний день заявленные результаты пилотных проектов не видятся чем-то «качественно лучшим» или «прорывным».

Тот факт, что результаты положительны – это хорошо, но недостаточно. Напомню, что производительность труда в России в среднем в три раза ниже, чем в странах ЕС: почти в 5 раз ниже в области сельского хозяйства, в 2,75 раза ниже в производственных областях (14,1 евро в час в России против 38,9 в ЕС), в 2,8 раза ниже в торговле (8,5 евро в час против 24,5 евро в час), в финансовой сфере в 2,3 раза ниже (24,6 евро в час, в странах ЕС — 55,7 евро в час), что несколько лучше показателей других областей экономики, но все равно неудовлетворительно.

Прошлые инициативы правительства по повышению производительности труда существенных положительных изменений не принесли, соглашается эксперт. Однако, положительные результаты проекта по выбранным компаниям дают надежду на то, что новые предложения дадут куда более значительный экономический эффект.

При этом, отмечает Валентин Островский, в сложных экономических условиях максимальную эффективность управления и высокие показатели производительности труда показывали представители малого и среднего бизнеса, которые могут быть существенно более гибкими в работе. Но в России эта прослойка слишком тонка, а государство пока не выработало эффективных мер поддержки этой части бизнеса.

Повышение производительности труда в крупных компаниях – это действительно сложившийся тренд в последние несколько лет. Но в условиях отягощения большими косвенными расходами, высокой степенью ограничений и зарегулированности многих отраслей вкупе с не всегда эффективным менеджментом и необходимостью модернизации огромного числа производств решать задачи по повышению производительности труда пока получается недостаточно хорошо, считает эксперт.

Влияние внешних факторов, таких как внешние санкции, безусловно, есть, но вряд ли их можно считать определяющими. Практика показывает, что низкая экономическая эффективность крупных компаний, а именно они являются базой для показателей, обусловлена в большей степени внутренними факторами.

И все же рост производительности труда на выбранных предприятиях показывает, что если поставить правильные цели и работать в рамках проектного управления, то результат не заставит себя ждать, полагает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. В большинстве российских предприятий работают по технологиям прошлого века, без применения информационных технологий, как в планировании, так и в самом производстве.

С учетом «низкой базы» фактической производительности труда получить ее рост достаточно легко, однако рост на 10% не ставит наши предприятия в один ряд с зарубежными компаниями, которые работают над операционной эффективностью уже многие годы. На многих зарубежных производствах, рассказывает эксперт, уже давно используются передовые технологии производственного планирования, «зашитые» в ERP системах, что позволяет им не только снизить затраты, но и синхронизировать логистические цепочки «от завода до клиента».