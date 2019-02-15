Прогноз погоды на месяц: в Гидрометцентре сообщили о раннем наступлении весны

Согласно прогнозу погоды от Гидрометцентра, климатическая весна в этом году на большей части территории нашей страны будет тёплой, при этом наступит она рано.

Так, синоптики утверждают, что среднемесячная температура марта будет выше нормы на 1-3 градуса.

Кроме того, превысит климатическую норму и температурный фон последнего зимнего месяца. Например, в московском регионе на фоне циклона, который уже 16 февраля придёт в Москву и область с Атлантики, почти весь февраль будет тепло - плюс 1-4.

Однако совсем уж комфортной назвать погоду будет нельзя. Облачность, сильный ветер, осадки в виде мокрого снега и дождя – сделают пребывание на свежем воздухе не очень комфортным.

А вот в Петербурге в февраля осадков будет не много, а дневная температура продержится в пределах 2-4 тепла, что значительно выше климатической норма февраля для Северной столицы.

По-настоящему тёплым и весенним ожидается февраль на юге России. В частности, в Сочи прогнозируется плюс 10-15, в Краснодаре, Астрахани, Кисловодске, Пятигорске и Минводах – до плюс 10.

Позже всего наступит весна в Якутии, на Чукотке, а также в Магаданской области, где, как минимум, до середины марта в ночные часы будут держаться 20-градусные морозы.

Напомним, в предстоящие выходные в Москве будет тепло и без осадков. В субботу, 16 февраля синоптики прогнозируют плюс 1-2, в воскресенье, 17 февраля – плюс 2-3.

На Руси всегда считалось, что приметы на 16 февраля, который в народе называют днём Семёна и Анны, подскажут ждать ли скорейшего потепления, и как долго продержится морозная погода.

Так, если на Семёна и Анну лес шумит – жди оттепель; трещит лес – к лютым морозам; громко чирикают воробьи – весна придёт очень скоро, а если много снега лежит - лето будет жарким, но дождливым.