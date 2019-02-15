Курс доллара: назван «равновесный» курс рубля

Курс доллара вырос по итогам четверга на 18 копеек - 66,70 рубля, курс евро укрепился на 42 копейки - до 75,32 рубля на фоне новостей о подготовке более жесткого пакета санкций США против России. При этом курс доллара пробивал уровень 67 рублей, прибавляя более рубля после сообщений из США. Однако к вечеру четверга рынки успокоились и рубль вернул часть дневных потерь.

При этом аналитики Альфа-банка считают, что курс доллара в конце 2019 года будет держаться около 67 рублей за доллар США и это на два рубля выше равновесной стоимости российской валюты - 65 рублей. Об этом говорится в аналитической записке опубликованной на портале Банки.ру.

Эксперты отмечают, что «рынок полностью проигнорировал улучшение счета текущих операций» в 2018 году, профицит которого достиг максимального значения с 2006 года в 7% от ВВП, при этом цена на нефть балансирующая счет составила всего 39 долларов за баррель.

Они отмечают, что одним из четырех подходов, которые они использовали для его определения, базировался на оценке доли сырьевого экспорта в ВВП, которая исторически была очень устойчивой и с 2000 года. При этом в середине 2018 года "равновесный курс" составлял 70 рублей за доллар на перспективу двух лет, однако с тех пор доля сырьевого экспорта заметно выросла.