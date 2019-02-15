Силуанов прокомментировал задержание в Москве топ-менеджера Baring Vostok

Антон Силуанов – глава Минфина РФ – прокомментировал информацию о задержании в Москве американского гражданина Майкла Калви, который является основателем крупной инвестиционной компании Baring Vostok.

По словам чиновника, делать сейчас какие-то выводы не владея информацией рано, передаёт РИА Новости.

«Для начала надо разобраться в ситуации с задержанием Калви, – отметил вице-премьер. – Если это мошенничество, то здесь может быть только один комментарий - не надо нарушать законодательство. Но всё-таки для начала надо разобраться».

Ранее стало известно, что 15 февраля появилась информация о задержании в российской столице топ-менеджера Baring Vostok Майкла Калви и пяти других фигурантов, которые подозреваются в крупном мошенничестве.

Между тем представители Baring Vostok утверждают, что все задержания связаны с коммерческим спором по банку «Восточный», контрольный пакет акций которого принадлежит Калви. При этом к деятельности Baring Vostok задержания не имеют никакого отношения.