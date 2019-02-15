Трамп объявил о намерении ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп намерен ввести режим чрезвычайного положения ради выполнения своего главного предвыборного обещания - строительства стены на границе с Мексикой, пишет «Российская газета».

Однако подготовленный конгрессом закон о бюджете, который Трамп намерен подписать, чтобы избежать возобновления шатдауна, не предусматривает выделение необходимой суммы для строительства стены.

Издание уточняет, что подобный шаг Трампа по введению ЧС может обострить дискуссию в конгрессе в самое ближайшее время. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не исключает также возможность оспорить решение президента в Верховном суде. Парламентарий считает, что таким образом Трамп может лоббировать интересы кого угодно, например, «оружейного лобби».

Глава демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, в свою очередь» выдвинул против Трампа обвинения в «злоупотреблении властью во время президентства». Сами демократы, получившие большинство в палате представителей, также готовы подать иск в суд на Трампа в случае, если он объявит режим ЧС.

Свое решение они объясняют желанием защитить право палаты решить, как именно расходовать деньги налогоплательщиков США.