ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 15.02.2019

Трамп объявил о намерении ввести режим ЧП в США

«Expert Online» 2019

Президент США Дональд Трамп намерен ввести режим чрезвычайного положения ради выполнения своего главного предвыборного обещания - строительства стены на границе с Мексикой, пишет «Российская газета».

Однако подготовленный конгрессом закон о бюджете, который Трамп намерен подписать, чтобы избежать возобновления шатдауна, не предусматривает выделение необходимой суммы для строительства стены.

Издание уточняет, что подобный шаг Трампа по введению ЧС может обострить дискуссию в конгрессе в самое ближайшее время. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не исключает также возможность оспорить решение президента в Верховном суде. Парламентарий считает, что таким образом Трамп может лоббировать интересы кого угодно, например, «оружейного лобби».

Глава демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, в свою очередь» выдвинул против Трампа обвинения в «злоупотреблении властью во время президентства». Сами демократы, получившие большинство в палате представителей, также готовы подать иск в суд на Трампа в случае, если он объявит режим ЧС.

Свое решение они объясняют желанием защитить право палаты решить, как именно расходовать деньги налогоплательщиков США.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
    Реклама

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара всех удивил
      Курс доллара всех удивил
    2. Немцы боятся Америку сильнее, чем Россию
      Накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, Pew Center обнародовал результаты исследования Global Attitudes Survey и опроса, проведенного в 26 странах. В нем участвовали 27612 человек. Исследование принесло неожиданные результаты
    3. Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
      Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты