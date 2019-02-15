В России заметно вырос внутренний турпоток

Вице-премьер Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказала о развитии российской туристической отрасли, назвав ее «благодарной», так как она «соединяет частные и государственные деньги". «На каждый рубль государственных вложений приходят 2,7 рубля частных. У нас заложен ряд решений, которые позволяют развиваться туристическому бизнесу", - передает Finmarket слова Ольги Голодец.

Эта закономерность привела уже к достаточно заметному росту сектора: согласно данным вице-премьера, внутренний туристический поток в России в 2018 году составил 60 млн человек, тогда как въездной туризм превысил 24 млн. "В прошлом году российская туротрасль выросла на 15%... Вместе с тем, потенциал у отрасли огромный. Он заключается в наших географических особенностях. Мы можем дать туристу гораздо больше, чем даем сегодня", - сказала Ольга Голодец.

Она подчеркнула, что любые инфраструктурные изменения немедленно дают рост турпотока. "Благодаря открытию Крымского моста поток туристов в Крым за последний год вырос на 29%. Мы впервые увидели, что Крым стал пятым регионом РФ по числу зимних посещений, чего не было никогда", - отметила вице-премьер.

Последние четыре года такой показатель, как въезд иностранных граждан на территорию РФ, считался Ростуризмом разными способами, напоминает аналитик ГК «Алор Брокер» Алексей Антонов. То, рассказывает он, совокупно по всем иностранцам, то разбивался на ближнее зарубежье и дальнее, причем объединенную цифру не давали, поэтому, полагаю, что статистика по этому вопросу не дает возможности делать какие-то далеко идущие выводы, кроме того, что с 2014 года в Россию приезжало от 24 до, в отдельные годы, 26 млн туристов. То есть въездной туризм в объеме 24 млн человек — это норма, это не выдающийся показатель, это просто тот поток, который регулярно едет в Россию каждый год, причем, полагаю, не все они туристы, много людей едет с целью работать, много трудовых мигрантов.

По мнению эксперта, в оценке прогресса в развитии туризма можно было бы опираться на другие показатели, например, на объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, но эти цифры на сайте Ростуризма есть только за 2018 год, нет истории этого показателя. Теоретически, люди должны все больше и больше тратить на гостиницы и их услуги, тогда можно будет говорить о том, что Россия становится популярным туристическим направлением.

Пока же основная проблема развития туризма в России — это как раз нехватка номерного фонда недорогих 2-3 звездочных гостиниц, полагает Алексей Антонов. В силу особенностей экономики, инвесторы предпочитают строить в России в основном 4-5 звездочные гостиницы и отели, но это не подходит массовому туристу. Вторая проблема — это высокие тарифы на перелеты по стране, что связано с высокой стоимостью авиационного керосина, с нехваткой квалифицированного летного состава в авиакомпаниях, а также с высокими наценками компаний, перепродающих билеты.

В России центрами притяжения могли бы быть природные рекреационные зоны, например, Алтай, Байкал, и эти направления государству нужно дотировать, чтобы они могли конкурировать по цене с турпутевкой в Европу. Пока ценовая конкуренция не в нашу пользу, в том числе из-за очень дорогих внутренних перелетов и нехватки недорогих гостиниц, заключает аналитик.

Туризм это одна из тех идей, которые в нашей стране традиционно предлагают развивать тогда, когда с развитием другого не получается, говорит, в свою очередь, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Это именно то, что мы часто слышим по всей нашей стране, и чем дальше находится населённый пункт от Москвы или областного центра, тем чаще мы слышим фразу «… зато природа, посмотри, какая! Вот где нужно туризм развивать!» И, кстати, идея-то верная. Можно привести пример, как Скандинавских стран, так и средиземноморских. Есть ещё Багамы, Карибы и прочие Мальдивы. Промышленность почти на нуле – зато туризм делает эти места процветающим регионом.

Цифра 24 млн, отмечает аналитик, вообще выглядит «заколдованной» в последнее время для въездного туризма: 2016 год - 24.5 млн, 2017 год – 24.9 млн., 2018 – 24.4 млн, причём более 70% из них это «туристы» из «ближнего зарубежья». Таким образом, получается, что рост туризма в этом году во многом создал именно рост внутреннего потока до 60 млн человек. Въездной туризм, по сути, стоит на одном месте, и даже Чемпионат мира его не сдвинул с мёртвой точки.

Что же мешает развитию туризма в нашей стране? В первую очередь, отмечает эксперт, конечно, инфраструктура, особенно в регионах – крайне мало хороших отелей, гостиниц и хостелов. Слабо развито авиасообщение, особенно прямое между регионами, очень бедна инфраструктура развлечений. Недостаток предложения, как известно, всегда толкает цены вверх. В итоге на гораздо более развитых курортах Турции, Египта и Кипра можно порой отдохнуть за гораздо меньшие деньги, чем в Сочи и других курортах Краснодарского края. Получается, что во многом именно природа заманивает сюда людей. Даже там, где местные жители приводят в порядок инфраструктуру, крупный бизнес и государство не торопится вкладывать свои деньги и как следствие не хватает банкоматов, медпунктов и других, казалось бы, мелочей, без чего можно и обойтись, но, если вдруг понадобится та или иная услуга, часть отдыха идёт насмарку.

Потенциально очень сильный рост туризму мог бы добавить Крым, считает Катя Френкель. Но есть одно «НО» - этот регион находится под колпаком санкций. Даже наши, внутренние компании не очень то торопятся его развивать – на полуострове вы не найдёте ни одной известной торговой сети, все предложения основных мобильных операторов имеют фразу «кроме Крыма и Севастополя» и т. д.