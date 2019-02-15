В Минтрансе озвучили новые размеры штрафов за превышение скорости

Минтранс предлагает штрафовать за превышение скорости от 10 до 20 км/ч на 500 рублей. Если превышение составило более 20 км/ч, то нарушителю придется выложить также более высокую сумму, чем теперь. Впрочем, на сколько - пока не известно, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что МВД дало поручение правительственной комиссии по безопасности дорожного движения проработать повышение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч еще в декабре прошлого года.

По словам представителей ведомства, из – за того, что действующие законы не позволяют наказывать водителей за превышение скорости до 20 км/ч, водители превышают скорость на участках с ограничением в 60 км/ч до 80 км/ч, а на участках с ограничением в 40 км/ч до 60 км/ч.

Напомним, что в 2013 году была установлена презумпция виновности для автолюбителей, которые превысили скорости до 20 км/ч., именно тогда решили не штрафовать за превышение, а предоставить автовладельцу шанс самому доказать собственную невиновность.