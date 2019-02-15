В Москве задержан основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok

Гражданин США Майкл Калви – основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok – задержан в Москве по делу о крупном мошенничестве.

По словам пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царёвой, следствие просит заключить под стражу американцев, а также ещё пятерых его подельников, которым вменяется статья УК РФ «Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере», передаёт РИА Новости.

Другие подробности задержания бизнесмена пока не сообщаются.

Наша справка

Baring Vostok – независимая фирма частных капиталовложений, сосредоточенная на инвестициях в РФ и страны СНГ. Компания инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, атаже потребительские товары, СМИ, технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.

По данным из открытых источников, известно, что компания вложила в экономику нашей страны около 3 млрд долл.

Гражданину США Майклу Калви, который основал Baring Vostok, также принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящий в ТОП-40 крупнейших по размеру активов кредитных организаций России.