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Москва, 15.02.2019

Вашингтон заговорил о переговорах с Москвой по контролю над вооружениями

«Expert Online» 2019

США делают заявления по готовности к переговорам с Москвой «по ситуации с контролем вооружений», об этом заявил замглавы Пентагона по вопросам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс.

Ранее в Вашингтоне, обвинив Москву в нарушении договора, отказались вести переговоры с российской стороной по данному вопросу. В этой связи логику американской стороны отказываются понимать даже саамы близкие партнеры, пишет «Военное обозрение».

Теперь Робертс заявляет, что США «должны быть готовы к диалогу с Россией под контролю над вооружениями». С его слов «ещё более полезно было бы провести многосторонние переговоры».

Представитель Пентагона также рассказал, что присутствовал на переговорах, на которых обсуждался контроль над ядерным вооружением.

Тогда от российской стороны прозвучало предложение  расширить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, добавив новых участников.

При этом Робертс не уточняет, что помешало Вашингтону тогда наладить диалог с Москвой и заявлять, что США не видят особого желания Москвы этот вопрос обсуждать, пишет издание.

Напомним, президент Трамп объявил о намерении США выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора. При этом конкретных обвинений так и не было предъявлено, несмотря на требование российской стороны.

Кремль в ответ объявил о приостановке участия в ДРСМД со своей стороны. Владимир Путин поручил начать разработку ракет СМД наземного базирования.

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