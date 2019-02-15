Венесуэла сколотила в ООН антиамериканскую коалицию

Николас Мадуро обороняется, но обороняется активно. Глава венесуэльского МИД объявил в Нью-Йорке о создании в ООН неформальной группы стран, которые будут защищать устав Организации, нарушаемый, по его мнению, американцами.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выступил на импровизированной пресс-конференции в здании ООН в Нью-Йорке. В окружении дипломатов и послов ряда стран он объявил о создании группы государств, которые, по его словам, намерены защищать Устав Организации объединенных наций и принципы невмешательства. Важнейшей составной частью этих принципов является уважение к суверенитету всех государств. Участники группы призывают воздерживаться от использования силы против других стран и уважать их территориальную целостность.

Каракас обвиняет США в подготовке интервенции в Венесуэле с целью свержения правительства Николаса Мадуро. Планы вторжения вышли на первый план после того, как попытки избавиться от левого правительства мирным путем при помощи оппозиции закончились, похоже, неудачно.

Создание антиамериканской коалиции носит не только показательно-декларативный характер. Группа намерена проводить акции и мероприятия, чтобы разъяснять угрозы Вашингтона.

«Мы призываем всех членов ООН присоединиться к защите международного права, которое является единственным гарантом мирного сосуществования»,- подчеркнул в своем выступлении Хорхе Арреаса.

Западные дипломаты, поддерживающие США и требующие передачи власти в Венесуэле лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, отнеслись к созданию антиамериканской коалиции, конечно, негативно.

Посол Палестинской автономии при ООН Рияд Мансур, ко всеобщему удивлению ставший на сторону правительства Мадуро, рассказал журналистам, что в группу вошли порядка 50 государств. Среди них Россия, КНР, КНДР, Куба, Иран, Сирия и другие страны.

Такое солидное количество стран, готовых помочь Венесуэле в борьбе с американцами, несомненно, повышает шансы Мадуро удержать власть.

Представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о серьезной тревоге Москвы, которая опасается, что «горячие головы» всерьез рассматривают возможность военных действий против Венесуэлы. Это (вторжение) будет очень плохо».

На вопрос журналистов об отношении к ряду американских законодателей, среди которых, например, член Палаты представителей Ильхан Омар, которые тоже поддержали Мадуро, Небензя ответил: «Разумные люди есть везде, включая Конгресс».

Москва и Вашингтон подготовили для Совета безопасности проекты противоположных резолюций о ситуации в Венесуэле. Пока о голосовании в Совбезе речь не идет, но очевидно, что в том случае, если на голосование будет поставлена американская резолюция, то КНР и Россия воспользуются своим правом вето постоянных членов СБ ООН, чтобы ее отклонить. Без особого риска ошибиться можно предположить, что в случае голосования по российскому проекту к праву вето прибегнут США и их союзники.

Николас Мадуро тем временем рассказал о двух тайных встречах, которые прошли в Нью-Йорке между Хорхе Арреасой и спецпосланником президента США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом, и заявил, что надеется лично встретиться с Дональдом Трампом и обсудить конфликт.