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Москва, 15.02.2019

Япония может отменить визы для россиян

«Expert Online» 2019

Как сообщает японская газета Sankei, ссылаясь на собственные источники, официальный Токио изучает возможность отмены краткосрочных въездных виз для россиян.

Издание уточняет, что вопрос будет обсуждаться на встрече министрами иностранных дел России и Япони, -  Таро Коно и Сергеем Лавровым. Встреча пройдет 18 февраля в Мюнхене.

Ожидается, что Япония может ввести безвизовый режим для россиян сроком на 90 дней. Для это будет необходимо заранее зарегестрировать данные загранпаспорта в консульских учреждениях.

Также правительство Японии изучает вопрос о многократном безвизовом въезде в страну для граждан России в течение определенного установленного срока. Автор материала уверен, что данный шаг направлен на смягчение российской позиции по вопросу заключения мирного договора.

По уточненным данным, число туристов из России, посетивших Японию в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом на  22,7%.

Ранее, в рамках обоюдного смягчения визового режима для граждан России и Японии, был увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок в Японию для россиян, также появилась возможность оформить многократные визы сроком действия до трех лет.

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