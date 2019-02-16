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Москва, 18.02.2019

Бани из бруса: как выбрать материал для строительства

«Expert Online» 2019

В качестве материалов для строительства бани могут использоваться бетонные плиты, кирпич, древесина или пеноблоки. Проще всего построить баню из бруса. Стоимость такой бани будет существенно меньше, чем стоимость бревенчатой.

Деревянные бани сочетают в себе традиции и новые технологии. Брус дает минимальную усадку, так что после завершения строительства сруба можно немедленно приступать к обустройству печи, установке дверей и окон.

Для строительства бани применяются несколько самых распространенных пород древесины, которые различаются по качествам и цене.

  • Сосна – один из наиболее дешевых строительных материалов. Она обладает мягкостью, небольшим весом, удобством в обработке. Среди присущих сосне недостатков следует отметить ее подверженность воздействию древесного грибка, вредителей, гниения. Кроме того, она выделяет много смолы, которой можно испачкаться. Для устранения данных недостатков сосновые срубы зачастую обшиваются другими породами дерева.
  • Ель обладает большим сходством с сосной, но при этом выделяет меньше смолы. Ель труднее обрабатывать из-за множества сучков, но зато они придают строению высокие декоративные свойства. Цвет еловой древесины меняется медленнее по сравнению с сосновой.
  • Лиственница характеризуется долговечностью, высокой прочностью и не подвержена воздействию гниения и грибка. В ее смоле содержатся натуральные антисептики. Стоимость данного материала выше, чем стоимость ели или сосны.
  • Кедр представляет собой долговечный, красивый стройматериал. Благодаря высокой концентрации эфирных масел в кедровой древесине построенная из нее парилка обладает целебными свойствами. Стоимость данного стройматериала весьма высока, а потому далеко не каждый имеет возможность использовать его для строительства бани.

При выборе древесины надо учитывать, что более плотный материал требует обустройства более мощного фундамента, вследствие чего строительство бани обходится дороже.

Баня может быть построена из клееного или профилированного бруса. Первый вариант дает меньшую усадку, однако стоит дороже и уступает второму варианту в плане экологичности. Кроме того, большое внимание при выборе бруса надо обращать на его качество. Признаками бракованной продукции являются:

  • заметные сколы и трещины на всей поверхности материала;
  • множество сучков;
  • следы воздействия вредителей;
  • пятна черного или серого цвета.
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