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Москва, 18.02.2019

Как правильно подобрать домашний персонал

«Expert Online» 2019

При выборе домашнего персонала необходимо убедиться не только в профессионализме работника, но и в его приверженности соблюдению морально-нравственных норм.

Поэтому решение данной задачи является более сложным, чем прием на работу офисного специалиста. Для успешного достижения этой цели необходимо обратиться за помощью к сотрудникам helperagent.ru и  соблюдать следующие правила:

  • Надо выполнить проверку рекомендаций кандидата, выяснить, кто их дал, пообщаться с предыдущими работодателями кандидата.
  • Нужно прислушиваться к голосу своей интуиции и психологическим ощущениям. При возникновении малейших сомнений от услуг рассматриваемого кандидата лучше отказаться.
  • Необходимо удостовериться в соответствии кандидата своим требованиям, для этого надо устроить ему простой экзамен.
  • Нужно обсудить с кандидатом все нюансы работы в своем доме, составить договор с четким перечнем правил, в котором будут указаны все трудовые обязанности домашнего работника.
  • В договоре надо предусмотреть испытательный срок, в течение которого можно будет придирчиво оценить способности работника.
  • При общении с кандидатом следует проявлять корректность и вежливость. Нельзя обижать своего работника, превращая его во врага, поскольку оскорбленный человек способен отомстить.
  • Недопустимо пытаться сэкономить на оплате труда домашнего персонала. Услуги профессионала стоят дорого, и он быстро найдет работодателя, который оценит его по достоинству.

Помимо вышеперечисленных правил, при подборе домашнего персонала необходимо придерживаться нескольких важнейших принципов:

  • Не следует принимать на работу чересчур молодых или пожилых людей. Помимо возраста, необходимо обратить внимание на их состояние здоровья.
  • При подборе няни следует проявить особую требовательность, поскольку от нее будет зависеть его здоровье и настроение. Если ребенок часто болеет, то нужно убедиться в том, что няня сможет своевременно оказать ему необходимую помощь.
  • Для работы поваром человеку не нужно иметь специальное образование – важно лишь, чтобы он умел и любил готовить, был знаком с вкусовыми привычками хозяев дома и учитывал их при приготовлении еды. Очень важные качества повара – чистоплотность и аккуратность.
  • Сиделка должна иметь медицинское образование, а также быть психологически совместимой с человеком, за которым она ухаживает. При выборе сиделки необходимо убедиться в том, что она умеет внимательно слушать и проявляет ответственность при выполнении назначений доктора и пожеланий подопечного.
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