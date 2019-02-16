Как правильно подобрать домашний персонал

При выборе домашнего персонала необходимо убедиться не только в профессионализме работника, но и в его приверженности соблюдению морально-нравственных норм.

Поэтому решение данной задачи является более сложным, чем прием на работу офисного специалиста. Для успешного достижения этой цели необходимо обратиться за помощью к сотрудникам helperagent.ru и соблюдать следующие правила: Надо выполнить проверку рекомендаций кандидата, выяснить, кто их дал, пообщаться с предыдущими работодателями кандидата.

Нужно прислушиваться к голосу своей интуиции и психологическим ощущениям. При возникновении малейших сомнений от услуг рассматриваемого кандидата лучше отказаться.

Необходимо удостовериться в соответствии кандидата своим требованиям, для этого надо устроить ему простой экзамен.

Нужно обсудить с кандидатом все нюансы работы в своем доме, составить договор с четким перечнем правил, в котором будут указаны все трудовые обязанности домашнего работника.

В договоре надо предусмотреть испытательный срок, в течение которого можно будет придирчиво оценить способности работника.

При общении с кандидатом следует проявлять корректность и вежливость. Нельзя обижать своего работника, превращая его во врага, поскольку оскорбленный человек способен отомстить.

Недопустимо пытаться сэкономить на оплате труда домашнего персонала. Услуги профессионала стоят дорого, и он быстро найдет работодателя, который оценит его по достоинству. Помимо вышеперечисленных правил, при подборе домашнего персонала необходимо придерживаться нескольких важнейших принципов: Не следует принимать на работу чересчур молодых или пожилых людей. Помимо возраста, необходимо обратить внимание на их состояние здоровья.

При подборе няни следует проявить особую требовательность, поскольку от нее будет зависеть его здоровье и настроение. Если ребенок часто болеет, то нужно убедиться в том, что няня сможет своевременно оказать ему необходимую помощь.

Для работы поваром человеку не нужно иметь специальное образование – важно лишь, чтобы он умел и любил готовить, был знаком с вкусовыми привычками хозяев дома и учитывал их при приготовлении еды. Очень важные качества повара – чистоплотность и аккуратность.

Сиделка должна иметь медицинское образование, а также быть психологически совместимой с человеком, за которым она ухаживает. При выборе сиделки необходимо убедиться в том, что она умеет внимательно слушать и проявляет ответственность при выполнении назначений доктора и пожеланий подопечного.