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Москва, 18.02.2019

Как выбрать идеальный мужской костюм

«Expert Online» 2019

При выборе мужского костюма необходимо учитывать целый ряд критериев. Первым делом надо разобраться с маркировкой. Мужские костюмы различаются по размерам, полноте и росту.

К примеру, маркировка 46/6L используется для обозначения костюма, который предназначен для человека 46 размера и 6-й полноты. Первый из этих показателей указывает на половину объема груди в наиболее широком ее месте. Отсюда следует, что 46 размер указывает на объем груди 92 см. Но ориентироваться исключительно на размер костюма недостаточно, большое значение имеют пропорции фигуры, определяемые полнотой. Этот показатель обозначается цифрами от 0 до 8, причем цифра 0 обозначает фигуру с наибольшей меркой около живота, тогда как цифра 8 указывает на характерные для атлетов особенности – узкую талию и широкие плечи.

Необходимо учитывать, что «вписаться» в мужской костюм по объему недостаточно. Большое значение имеют длина пиджака, его рукавов, брюк. Данные характеристики непосредственно определяются ростом, который маркируется следующими обозначениями:

  • XL – от ста девяноста сантиметров;
  • L – от ста восьмидесяти до ста девяноста сантиметров;
  • R – от ста семидесяти пяти до ста восьмидесяти сантиметров;
  • C – от ста семидесяти до ста семидесяти пяти сантиметров.

Кроме данных характеристик, важную роль при выборе мужского костюма СПб играют индивидуальные особенности телосложения. К примеру, возможна ситуация, когда мужской костюм подходит по росту, однако длина штанин и рукавов оказывается слишком маленькой или, наоборот, чересчур большой. Для решения подобных проблем следует пользоваться услугами магазинов-ателье, которые могут подогнать костюм по фигуре.

При выборе ткани, из которой сшит костюм, нужно ответить на несколько вопросов:

  • будет ли костюм носиться зимой, летом или круглый год?
  • предназначен ли костюм для особых случаев или для повседневного ношения?
  • должен ли костюм быть строгим или он может быть вальяжным?

При выборе ткани на определенный сезон необходимо учитывать ее плотность:

  • зимняя ткань имеет вес от трехсот пятидесяти до четырехсот граммов на квадратный метр;
  • демисезонная ткань имеет вес от двухсот семидесяти до двухсот восьмидесяти граммов на квадратный метр;
  • летняя ткань имеет вес от двухсот двадцати до двухсот пятидесяти граммов на квадратный метр.

Помочь с выбором размеров, ткани и посадки костюма могут продавцы-консультанты. Помимо этого, желательно выйти из примерочной и взглянуть на себя в зеркало с далекого расстояния.

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