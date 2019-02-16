Кератиновое выпрямление волос: особенности процедуры

Процедура керативного выпрямления или же восстановления волос появилась в Бразилии. Благодаря специалистам из США, Бразилии, Израиля, состав для процедуры сделали более безопасным и полезным.

Популярность кератинового восстановления достаточно велика, данная услуга держит пальму первенства во всех салонах красоты. Многие студии и салоны, такие как http://keratin.su/, предлагают услуги по обучению кератиновому выпрямлению волос.

Уникальный состав

Главный компонент – кератин. Что касается остальных составляющих, то все зависит от марки и производителя. Выбирая состав, важно учитывать процентное соотношение формальдегида, его показатель не должен превышать 2%. Учитывая многочисленные отзывы, эффективность и безопасность, лидером является Brazil Cacau, который выпускают в удобных бутылях объемом по 500 мл и 1 л. В продажу поступает в качестве целого набора:

специальный состав для выпрямления;

очищающий шампунь;

маска с восстанавливающим эффектом.

Не менее популярным и действенным является состав «Coffee Premium all liss», который прекрасно подходит для жестких и весьма густых локонов. В наборе присутствуют:

финализатор;

один литр очищающего шампуня;

состав для восстановления волос.

Что касается России, то наиболее популярным считается состав, сделанный в Израиле, а именно «Cocochoco». Привлекает покупательниц прекрасным эффектом и доступной стоимостью, а также отсутствие побочных проявлений.

Принцип процедуры кератинового выпрямления

Желательно выполнять процедуру в салоне, так как важно соблюдать достаточно строгую последовательность и дозировку.

Основные этапы:

подготовка волос и кожного покрова головы к манипуляции – тщательно расчесать волосы, распределить на равные пряди;

промыть кератиновым шампунем все подготовленные пряди;

прополоскать и просушить волосы;

расчесать, но сушить не полностью, волосы должны быть немного влажными;

нанести специальный состав, чтобы он обработал каждую волосинку;

сушка;

вытягивание утюжком/щипцами при температуре 250 градусов;

промыть волосы, просушить феном.

Результат будет держаться в течение шести месяцев, если верить отзывам клиенток. Приблизительная стоимость кератинового выпрямления составляет шесть – девять тысяч рублей, о все зависит от длины и густоты волос, класса салона и марки продукта.

Процедура идеально подходит барышням, обладающим объемными и пористыми волосами, вьющимися и секущимися. Помимо всех плюсов, имеются и некоторые запреты на керативное восстановление: слишком тонкие волосы, чрезмерная жирность корней.

Важно помнить, что после выпрямления нужно подобрать хорошие средства для качественного ухода. Шампуни и бальзамы не должны содержать такой ингредиент, как сульфат, иначе все потраченные деньги будут выброшены на ветер.