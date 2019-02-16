Особенности оформления визы в Великобританию

Прежде чем собирать пакет документов для оформления визы в Британию, нужно определиться с ее типом. Затем начинается сбор документов, отвечающих цели поездки. Этот шаг играет самую главную роль во всей процедуре.

Основной документ, без наличия которого она даже не начнется, подтверждает цель поездки. Например, для деловой поездки требуется предъявить регистрацию на планируемое мероприятие или приглашение от принимающей фирмы, а для получения туристической визы надо документально подтвердить бронь отеля.

Столь же важную роль играют финансовые документы, подтверждающие наличие денежных средств, которые приезжающий в Великобританию может израсходовать на поездку. Для подтверждения данного факта необходимо предоставить справку из банковского учреждения о наличии денежных средств на счете получателя визы и справку с его места работы, в которой указаны его стаж, зарплата и должность. Причем надо учитывать, что кредитный лимит не учитывается, значение имеет величина собственных средств на банковском счете. Если на дебетовой или кредитной карте имеется определенная сумма, то этого будет вполне достаточно.

Но и после предъявления документального подтверждения цели поездки, справок из банковского учреждения и с места работы нет никаких гарантий того, что виза в Великобританию будет выдана. Представители британских служб выясняют все социальные контакты и экономические связи получателя визы в его родной стране. Чтобы их подтвердить, ему нужно предоставить копии свидетельств о регистрации брачных отношений и рождении не достигших совершеннолетия детей, даже если он отправляется в поездку один. Немаловажным преимуществом будет наличие документов на недвижимое имущество. При этом все документы должны быть переведены на английский язык, иначе их не будут рассматривать.

Кроме предоставления указанных документов, претенденту на визу необходимо заполнить на английском языке визовую анкету на вебсайте Пограничной Службы Великобритании. Она содержит довольно детальные сведения о заявителе и его планируемой поездке. В некоторых случаях претендентам отказывают в выдаче визы именно из-за допущенных при заполнении анкеты ошибок, а не из-за недостатков в документах.

Существует мнение, что получение визы в Британию является крайне сложным делом для тех, кто прежде не выезжал за рубеж, в особенности в Европу. Однако в действительности получить британскую визу вполне реально и без совершавшихся ранее заграничных поездок.