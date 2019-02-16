Особенности установки счетчиков электроэнергии на столбах

Монтаж уличных счетчиков электроэнергии на специальных столбах, в первую очередь, интересует владельцев частных домов, которые собираются провести электричество согласно требованиям существующего законодательства.

Наружный монтаж обеспечивает гарантированный доступ к электросчетчику не только жильцам частного дома, но и контролирующим лицам. Стоимость установки счетчика на улице зависит от нескольких факторов.

Монтаж счетчиков электроэнергии на столбах необходимо выполнять с соблюдением ряда правил:

Электросчетчик должен размещаться в специальном шкафу, который защищает его от температурных перепадов. Особенно это важно в зимний период. Большая часть выпускаемых счетчиков способна функционировать при температуре от нуля до плюс сорока градусов по Цельсию.

Расстояние между вводным модулем и стойкой крепления не должно превышать двадцати пяти метров.

Конструкция, к которой крепится пластмассовый или металлический короб, должна быть очень прочной. От этого в значительной мере зависит безопасность использования счетчика электроэнергии.

Высота ответвления в самой низкой точке в местах передвижения транспорта должна составлять больше шести метров, а над пешеходными дорожками – больше трех с половиной метров.

Кабели ввода в помещение прокладывают в металлической трубе.

Участки, на которых кабель может получить повреждения, лучше всего определить заблаговременно. Это нужно для укрепления или изоляции кабеля в целях его защиты от действия разрушительных факторов.

Для предотвращения поражения человека электротоком все металлические конструкции подсоединяются к заземляющему контуру.

Минимальная допустимая высота крепления кабелей к строению составляет больше двух метров семидесяти пяти сантиметров.

Счетчик надо выбирать с учетом тех условий, в которых он будет использоваться. К примеру, индукционные устройства на холоде могут выдавать показания с погрешностью до 10%.

Установка электросчетчика должна производиться с привлечением специалистов лицензированных организаций. Надо понимать, что данные работы должны выполняться с полным соблюдением законодательных норм.

В некоторых случаях для исключения вандализма электросчетчики устанавливают на высоте три метра и более, но такое размещение значительно затрудняет снятие показаний. После установки счетчика электроэнергии на столбе приглашаются сотрудники энергосбытовой компании, которые опломбируют прибор учета электрической энергии и ставят его на учет.