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Москва, 18.02.2019

Порядок и условия получения военной пенсии

«Expert Online» 2019

В связи с тем, что при прохождении службы в Вооруженных силах люди подвергаются повышенным рискам для своей жизни и здоровья, в вопросе выплаты пенсий их выделяют в отдельную категорию, которая получает пенсии через Минобороны, а не через Пенсионный Фонд.

Величина пенсии, выплачиваемой военнослужащим, определяется несколькими факторами, в том числе:

  • средневзвешенным окладом в период прохождения службы;
  • понижающим коэффициентом;
  • процентом оклада за каждый год, который был отработан сверх установленного двадцатилетнего срока;
  • индексацией.

Не имеющим постоянного места работы военным пенсионерам каждый месяц выплачиваются пенсии в размере половины оклада плюс три процента за каждый год несения службы после двадцатилетнего срока, но не более восьмидесяти пяти процентов средневзвешенной зарплаты. Продолжающим трудиться военным пенсионерам выплачивается половина средневзвешенной зарплаты с учетом трудового стажа на гражданских должностях плюс один процент за каждый год несения службы после окончания обязательного периода. Инвалидам первой или второй группы, получающим военную пенсию, выплачивается восемьдесят пять процентов оклада, инвалидам третьей группы – пятьдесят процентов оклада. В случае установления инвалидности по причине болезни размер пенсионных выплат для инвалидов первой или второй группы составляет семьдесят пять процентов оклада, для инвалидов третьей группы – тридцать процентов оклада.

Рассчитанная по данным правилам сумма умножается на понижающий коэффициент. Помимо того, работникам силовых структур, проходившим службу в регионах с суровым климатом, выплачивается прибавка в виде районного коэффициента. Все начисляемые военнослужащим суммы индексируются как минимум на два процента сверх уровня инфляции. Расчитать размер военной пенсии и узнать каким образом её можно повысить вы можете на сайте mil-ru.ru.

Размер единовременного пособия при увольнении военнослужащего на пенсию определяется продолжительностью периода его службы. Если данный срок составляет меньше двадцати лет, то пособие равно двухмесячному окладу. При продолжительности периода службы больше двадцати лет пособие равно денежному содержанию за семь месяцев.

Детям и вдовам военнослужащих выплачивается тридцать процентов оклада умершего, если он погиб в бою, то эта сумма составляет сорок процентов. Необходимо отметить возможность получения гражданами доплаты к военной пенсии на содержание не достигших совершеннолетия детей, а также достигших совершеннолетия, которые не закончили учебу или являются нетрудоспособными.

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