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Москва, 18.02.2019

Виды и особенности микрозаймов

«Expert Online» 2019

Многие микрофинансовые организации обладают рядом весомых преимуществ пере банковскими учреждениями. Что касается банков, то именно они выдвигают жесткие требования, существенно ограничивающие возможности кредитования.

Ни один банк не будет идти на уступки и подстраиваться под клиента. Помимо этого, чтобы оформить кредит, придется брать справку с работы для подтверждения дохода, собирать огромный пакет с документами и тратить уйму времени на поездки в банк, общение со специалистом. В некоторых случаях не обойтись без привлечения поручителей и внесения залога, что существенно усугубляет и без того сложную ситуацию.

МФО предназначены для того, чтобы сделать жизнь намного комфортнее, беззаботнее и проще. Микрофинансовые организации предлагают шикарный выбор кредитных программ и займов, есть возможность оформить сделку в режиме онлайн на zaym-dengi.ru, не покидая собственного дома.

Основные разновидности и специфика современных микрозаймов:

  1. Деньги наличными. Большинство МФО предлагает оформлять заявку онлайн, чтобы получить денежные средств в долг в офисе. Данный тип займа один из наиболее удобных и выгодных, так как не придется тратить время и заполнять анкету в отделении МФО. Есть варианты и для тех, кто не ладит с интернетом. Можно заполнить заявку на конкретную сумму и сразу же получить деньги, что идеально подходит для лиц преклонного возраста.
  2. Займы на счет или банковскую карту. Предложенный способ очень удобный и современный, так как карта/счет есть практически у всех граждан старше восемнадцати лет. Специфика такого займа состоит в том, что решение по заявке принимается очень быстро. Учитывая тот факт, что МФО контактируют с банками, которые не работают в праздничные и выходные дни, желательно оформлять сделку в рабочее время, чтобы избежать задержек.
  3. Кредит на кошелек платежной системы. Многим знакомы такие популярные системы, как Яндекс.Деньги, Вебмани и Киви. Практически у всех современных, деловых, продвинутых людей имеется хотя-бы один электронный кошелек. Преимущество получения микрозайма подобным образом в том, что получить нужную сумму можно в любой удобный момент, несмотря на праздники и выходные. Это очень выгодно, удобно, практично и мобильно.

МФО либо микрофинансовые организации – это невероятно выгодные проекты для современных людей, которые привыкли решать все проблемы с финансами в сжатые сроки. Прежде чем подавать заявку, желательно ознакомиться с основными требованиями, условиями кредитования, проанализировать ситуацию компании и просмотреть отзывы клиентов.

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