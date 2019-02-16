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Москва, 18.02.2019

Выбор чехла для мобильного телефона

«Expert Online» 2019

Количество разнообразных моделей чехлов для мобильных телефонов весьма велико. Чтобы выбрать среди них наиболее подходящую для себя модель, нужно иметь представление об их особенностях.

Силиконовый и гелевый чехол для телефона надежно защищает корпус, смягчая удары при падении, и при этом обладает небольшим весом и компактностью. Среди минусов таких чехлов стоит отметить их неплотное примыкание к корпусу, появление отверстий и трещин со временем, утрату первоначальной формы.

Книжка, флип или обложка обеспечивают защиту не только корпуса, но и дисплея телефона. Дисплей закрыт легкой крышкой. Жестко зафиксированный в основании чехол закрывает боковые и заднюю панели. В некоторых моделях таких чехлов можно хранить пластиковые карты и деньги.

Силиконовый бампер предотвратит повреждения телефона при падениях, а также предохранит его боковые панели от появления царапин. Жесткий каркас изготовленного из металла бампера обычно дополнен пластиковым слоем. Такое сочетание обеспечивает устройству надежную защиту. Бамперы для гаджетов обычно имеют прямые углы, хотя существуют также изделия с закругленными краями.

Изготовленный из кожи или кожзаменителя чехол-кобура прикрепляется к поясу. При его покупке надо учитывать, что за надежную защиту приходится платить немалые деньги. Слишком дешевый чехол быстро утрачивает изначальный внешний вид и не способен обеспечить надежную защиту аппарата от механических повреждений.

Спортивные чехлы дают возможность закрепить телефон в удобной позиции и использовать его в качестве плеера. Зафиксированный креплением на поясе или руке гаджет не препятствует движениям. Существует целый ряд разновидностей спортивных чехлов: оберегающие гаджеты от температурных перепадов и влаги, противоударные. Они оснащены надежными замками, не дающими устройству выскользнуть при движении.

Футляр – это простая конструкция, надежно защищающая телефон со всех сторон. Для его закрывания используется магнитная застежка. Степень защиты устройства от падений и ударов зависит от того материала, который использован для изготовления футляра. Неудобство данной модели состоит в необходимости всякий раз вынимать телефон из чехла полностью. Этого недостатка лишена конструкция с прорезями, в которой дисплей и отверстие видеокамеры открыты.

Кожаные чехлы являются приятными на ощупь, обладают высокой надежностью и продолжительным сроком службы, не выскальзывают из руки и прекрасно оберегают гаджет от влаги и пыли.

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