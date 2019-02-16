Выбор пансионата для пожилого человека

Бывают ситуации, когда совместное проживание с пожилым человеком доставляет огромное количество неудобств и сложностей. Это становится серьезным испытанием как для самого пожилого, так и для ближайших родственников.

Некоторым требуется постоянный врачебный уход или пансионат для лежачих пожилых. Многие пожилые люди очень грустят и унывают, чувствуют себя лишними, ненужными. Единственный выход из сложившейся ситуации – подобрать хороший пансионат для старого человека. Такая задача не из легких, так как необходимо учесть множество факторов. Прежде чем остановиться на конкретном варианте, важно тщательно взвесить все за и против, чтобы не навредить пожилому человеку в моральном аспекте.

Особенности выбора пансионата

Дома престарелых пользуются невероятной популярностью на Западе, так как в подобных заведениях человек получает внимание, уход, врачебную помощь. Есть возможность заниматься своим любимым хобби, общаться со сверстниками, вести полноценную жизнь. Что касается России, то, когда заходит речь о подобных пансионатах, у многих возникает мысль о мрачном, унылом, неблагоприятном месте, куда сдают родителей неблагодарные дети. Причины подобного поведения весьма объяснимы. Дело в том, что пансионаты для пожилых людей в России напоминают обычные больницы. Несмотря на это, на территории РФ стали появляться частные дома престарелых, которые совершенно не хуже европейских аналогов. В основном они сосредоточены в крупных городах. Это типичный отель за городом, оборудованный специальными комнатами, где трудится целый штат опытных сиделок.

В выборе пансионата для пожилого человека следует обратить внимание на такие немаловажные характеристики:

Расположение. Желательно, чтобы домик находился в тихом, ухоженном, чистом районе, подальше от трассы и заводов. Не нужно выбирать пансионат, расположенный слишком далеко от города, чтобы была возможность навещать родственника систематически. Платный пансионат обязан иметь огороженную территорию, предназначенную для прогулок. На аллее должны быть скамейки, ровные дорожки и хорошее освещение. Обстановка комнаты. Если пансионат хороший и достойный, то рядом с номером будет туалет, ванная комната с душевой кабиной, которая оборудована для старого человека. Вся мебель, а именно стулья, кресла, кровать, диван, подбираются в соответствии с возрастом и состоянием здоровья. Здание пансионата. Огромным преимуществом будет хороший ремонт, комфортабельность номеров, удобная и стильная мебель. Важно учесть и тот факт, что дом престарелых должен иметь пандус для инвалидов и специальные поручни. Дополнительные услуги. В пансионате, заслуживающем доверия, думают не только о комфорте своих постояльцев. Уход, внимание, сбалансированное питание, свежий и чистый воздух – это не все. Необходимо поинтересоваться, какая развлекательная программа действует в стенах пансионата, так как прогулки по парку не считаются.

Выбор пансионата для пожилого человека – важный и ответственный процесс, к которому необходимо подойти серьезно, учесть все плюсы и минусы.