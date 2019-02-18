Путин разуверил Трампа в данных разведки США

Американский президент Дональд Трамп отказался верить данным из доклада разведки США по межконтинентальным ракетам в Северной Корее, рассказал экс-директор ФБР Эндрю Маккейб. Об этом сообщает CBS News.

По его словам глава администрации США заявил, что в этом вопросе он больше доверяет своему коллеге президенту России Владимиру Путину, который убедил его в их отсутствии.

Сотрудники американских разведслужб пытались убедить Трампа в реальность существования межконтинентальных ракет у Северной Корее на брифинге в Белом доме.

«Мне всё равно, я верю Путину», — ответил на это Трамп.

Как сообщил бывший директор ФБР, подобная реакция Дональда Трампа повергла в шок представителей разведслужб.

В начале декабря прошлого года сообщалось, что в КНДР разведслужбы США обнаружили секретную ракетную базу дальнего действия, которая расположена в горной местности страны. Объект, по словам американских разведчиков, существует, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова и находится в 250 километрах от демилитаризированной зоны.