Ангелу Меркель заподозрили «в подмене» президентом России Владимиром Путиным

Знаменитую мюнхенскую речь российского президента Владимира Путина, которую он произнес в 2007 году, напомнило изданию Sueddeutsche Zeitung выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Глава Германии выступала также в Мюнхене, но на конференции по безопасности.

Издание сообщает, что Меркель «будто подменили», и ее речь была прямолинейной, как никогда. Канцлер в своем выступлении обошлась без «двусмысленных намеков, избегая набивших оскомину клише и громоздких конструкций».

«Сравнить это можно с выступлениями Владимира Путина в 2007 году и Йошки Фишера в 2003», - пишет издание.

В частности канцлер выразила недовольство американской политикой в отношении немецкий автомобилей, которые Берлин импортирует в США. Как известно продукция немецкого автопрома была объявлена Трампом, угрозой национальной безопасности.

«Если автомобили, собирающиеся в Южной Каролине, внезапно стали угрозой национальной безопасности США, то это нас ужасает», сообщила Меркель.

Особо канцлер остановилась в своей речи на «Северном потоке-2», отметив важность проекта для Германии.

«Это правильно и важно, что Европа удерживает в приоритете свою обеспеченность газом и диверсификацию газовых поставок», - сообщила политик.

Она попыталась также успокоить официальный Киев, что Берлин и дальше будет продвигать идею об использовании украинского газопровода, как транзитного для поставки российского газа в Европу, но по ее словам, «российский газ остается российским газом, и неважно, по каким трубам он идет».

Меркель также обратилась к Китаю, призвав Пекин к разоружению и соблюдению послевоенных институтов международного взаимодействия.

Как уверен автор материал, ремарка прозвучала в свете последних событий вокруг Договора РСМД, который Меркель привела в пример в качестве, документа удерживающего мировой баланс ядерных сил.

«Теперь он прекращает существование, а Европа может лишь наблюдать», отметила Меркель.

Призыв канцлера ФРГ заключить новый договор, участников которого был бы и Китай, вызвал аплодисменты в зале.