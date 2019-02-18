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Москва, 18.02.2019

Британия едва не получила свой собственный «керченский инцидент»

«Expert Online» 2019
  • Британия едва не получила свой собственный «керченский инцидент»
PA Images\TASS

Власти Гибралтара назвали «глупым» требование к гибралтарским коммерческим судам покинуть воды Гибралтара под тем предлогом, что это территориальные воды Испании. Этот «глупый» приказ, как сообщает The Telegraph, они получили по радиосвязи от испанского военного корабля.

В ответ на требование покинуть воды Гибралтара в море вышли два небольших британских военных корабля. При их появлении испанский корабль с расчехленными орудиями покинул место инцидента и медленно двинулся вдоль побережья.

«Эти дурацкие игры не доставляют ничего, кроме легкого беспокойства,- прокомментировал очередной инцидент представитель правительства Гибралтара.- В них играют те, кто отказываются принимать незыблемый британский суверенитет над водами Гибралтара, признанный всей планетой в Конвенции по морскому праву ООН. Похоже, в испанском флоте до сих пор остаются люди, считающие, что они могут нарушать международные законы».

Ранее сообщалось, что в документах Евросоюза о безвизовом режиме между странами ЕС и Великобританией после Brexit Гибралтар был назван «колонией британской короны».

Такая характеристика Гибралтара возмутила британского премьер-министра Терезу Мэй. Пресс-служба Мэй уже заявила, что «абсолютно неприемлемо характеризовать Гибралтар таким образом».

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