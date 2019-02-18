ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 19.02.2019

Британский парламент обвинил Facebook в распространении дезинформации

«Expert Online» 2019

Проверку социальной сети Facebook, которая продолжалась полтора года, завершил комитет Палаты общин парламента Великобритании, пишет «Коммерсантъ».

Ее итоги показали, что соцсеть преднамеренно нарушала антимонопольное законодательство Британии. Также в итоговом докладе было отмечено, что Facebook пренебрегал законом о защите персональных данных пользователей.

Как заявил глава комитета Дэмиан Коллинз, подобные действия компании поставили под угрозу демократические ценности страны, так как мнением британских граждан пытались манипулировать при помощи «скоординированных кампаний по распространению дезинформации через социальную сеть».

В этой связи комитет Палаты общин обратился к правительству Великобритании с призывом создать специальный орган по надзору за социальными сетями. Также правительство, по мнению парламентариев, обязано провести собственное расследование влияния Facebook на всеобщие выборы в Великобритании 2017 года, а также референдумы 2014 года по независимости Шотландии и по «Брекситу» в 2016 году.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
    Реклама

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
      Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
    2. Немцы боятся Америку сильнее, чем Россию
      Накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, Pew Center обнародовал результаты исследования Global Attitudes Survey и опроса, проведенного в 26 странах. В нем участвовали 27612 человек. Исследование принесло неожиданные результаты
    3. Прогноз погоды на месяц: в Гидрометцентре сообщили о раннем наступлении весны
      Прогноз погоды: в Гидрометцентре сообщили о раннем наступлении весны