Британский парламент обвинил Facebook в распространении дезинформации

Проверку социальной сети Facebook, которая продолжалась полтора года, завершил комитет Палаты общин парламента Великобритании, пишет «Коммерсантъ».

Ее итоги показали, что соцсеть преднамеренно нарушала антимонопольное законодательство Британии. Также в итоговом докладе было отмечено, что Facebook пренебрегал законом о защите персональных данных пользователей.

Как заявил глава комитета Дэмиан Коллинз, подобные действия компании поставили под угрозу демократические ценности страны, так как мнением британских граждан пытались манипулировать при помощи «скоординированных кампаний по распространению дезинформации через социальную сеть».

В этой связи комитет Палаты общин обратился к правительству Великобритании с призывом создать специальный орган по надзору за социальными сетями. Также правительство, по мнению парламентариев, обязано провести собственное расследование влияния Facebook на всеобщие выборы в Великобритании 2017 года, а также референдумы 2014 года по независимости Шотландии и по «Брекситу» в 2016 году.