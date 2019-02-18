Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на День защитника Отечества

Эксперты бронирования жилья Tvil.ru составили ТОП-5 самых популярных городов России, куда туристы планируют отправиться в День защитника Отечества.

Согласно данным портала, которые проанализировали бронирования отелей и апартаментов в период с 22 по 24 февраля, рейтинг возглавил Санкт-Петербург. На аренду жилья в Северной Столице путешественники потратят в среднем чуть более 2,5 тыс. руб. за одну ночь, передаёт РИА Новости.

На втором месте – город-курорт Сочи. Здесь туристам придётся раскошелиться на 3 тс. руб. за ночь. Замыкает тройку лидеров Ялта, стоимость проживания в которой составит 2,5 тыс. руб.

В ТОП-5 самых популярных городов РФ для путешествий на февральский праздник также вошли Москва (3,2 тыс. руб.) и Казань (2,5 тыс. руб.)

Ранее специалисты Tvil.ru назвали самый дешёвый для туристов город в России. По данным бронирования отелей и апартаментов туристами, им стал Барнаул. Аренда жилья здесь обойдётся в 1,2 тыс. руб. с человека за ночь.