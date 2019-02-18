Эр-Рияд поворачивается на восток

Главные претензии к наследному принцу Мухаммеду бен Салману, больше известному, как МСБ, со стороны Запада – начатая им война в Йемене и организованное им, как считают на Западе, убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Претензии серьезные. Несмотря на нескрываемую симпатию, которую испытывает к МСБ президент Трамп, отношения будущего короля КСА, уже сейчас фактически руководящего крупнейшим арабским королевством, с Америкой и Европой испорчены. Последним доказательством охлаждения отношений стало воскресное решение Берлина не поставлять Саудовской Аравии оружие и военную технику.

Раздраженный критикой Запада принц Мухаммед, пишет Wall Street Journal, сообщил своим приближенным, что намерен сменить политический курс и искать дипломатической поддержки у азиатских стран. С этой целью он и отправился в рабочую поездку, в ходе которой посетит три азиатских страны.

Поворот на 180 градусов должен ослабить изоляцию КСА и позволить наследному принцу лично восстановить в значительной мере утраченный в последние год-два авторитет реформатора и прогрессивного правителя. Кроме этого, каждая страна из списка его обширной рабочей поездки, а именно КНР, Индия и Пакистан представляет для Эр-Рияда большие инвестиционные возможности. Пекину и Дели, в свою очередь, дружба с МСБ нужна для обеспечения поставок энергоносителей, а Исламабаду в первую очередь нужны инвестиции.

Первоначально поездка должна была включать еще и Индонезию с Малайзией. Однако по неизвестным причинам визиты в Джакарту и Куала-Лумпур отменены, а об их новых датах пока ничего не известно.

Нынешняя поездка МСБ представляет разительный контраст по сравнению с поездкой в США в марте-апреле прошлого года, в ходе которой он встречался с президентом Трампом, Опрой Уинфри и Джеффом Безосом. Охлаждение отношений с Америкой произошло осенью, после октябрьского убийства Хашогги в консульстве КСА в Стамбуле. Американские спецслужбы провели расследование и утверждают, что журналиста «заказал» кронпринц. Под впечатлением этого убийства американские законодатели проголосовали за отмену поддержки Вашингтоном войны в Йемене, которую ведет возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция. На прошлой неделе Конгресс постановил вывести американские войска из Йемена, где за три года погибло более 10 тыс. человек и где миллионы жителей находятся на грани голодной смерти.

В ноябре прошлого года принц Мухаммед посетил Тунис. Эта страна является единственным демократическим государством арабского мира. Не удивительно, что в Тунисе МСБ встречали демонстрации протеста. В ходе азиатского турне кронпринца наверняка будет ждать более теплый прием. Он посещает страны, которые не волнует положение с правами человека в королевстве.

Поездка началась с Пакистана, куда МСБ вылетел в воскресенье. Ожидания на теплую встречу оправдались. Иначе и быть не могло, потому что наследный принц Саудовской Аравии пообещал стране, находящейся сейчас в экономическом кризисе, многомиллиардную помощь. Ожидается, что сумма подписанных контрактов превысит 12 млрд долларов. Речь идет, например, о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода, инвестициях в производство возобновляемой энергии и в добывающий сектор. Ожидается также, что принц Мухаммед подпишет соглашение о поставках Пакистану саудовской нефти на 3 млрд долларов с отсрочкой платежей.

Заинтересованность саудитов в Исламабаде лежит на поверхности – эта страна, во-первых, граничит с их главным стратегическим противником в регионе – Ираном, а во-вторых, она обладает ядерными технологиями.

Предложения кредитов в общей сумме на 30 млрд долларов от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов позволили пакистанскому премьер-министру Имрану Хану отложить переговоры с ВМФ об открытии кредитной линии. Известно, что помощь Фонда всегда сопровождается жесткими требованиями экономии средств и снижении расходов, что для бедного Пакистана сейчас неприемлемо.

В Пекине, куда принц Мухаммед отправится из Исламабада, он встретится с руководством КНР. КСА является главным поставщиком нефти для Поднебесной. Китайские власти тоже инвестируют большие средства в инфраструктуру и торговлю, чтобы укрепить свое влияние в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

С Индией у Саудовской Аравии особые отношения – в королевстве работает 2,7 млн индийцев. К тому же, эта страна – крупный покупатель аравийской нефти, которая удовлетворяет ее потребности в энергоносителях на 20%. МСБ встретится в Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В Малайзии, если визит состоится, кронпринца ждет встреча с премьером Махатхиром Мохамадом. Кроме переговоров, будущий аравийский король откроет на юге малайского штата Джохор нефтеперерабатывающий завод.

Малайзия пытается сохранять позицию нейтралитета в ближневосточных союытиях. В июне, вскоре после прихода к власти Махатхира, Куала-Лумпур решил вывести малайские войска из Саудовской Аравии, чтобы не оказаться втянутым в конфликт в Йемене.

В Джакарте тоже с нетерпением ждут высокого гостя из Саудовской Аравии. Индонезии сейчас очень нужны деньги. Поскольку зарубежные инвестиции в последнее время начали снижаться, аравийские миллиарды окажутся очень кстати. Эр-Рияд уже пообещал вложить миллиарды долларов в расширение НПЗ, однако соглашение до сих не подписано.