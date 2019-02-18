Евросоюз получил новый призыв о помощи из Киева

Как написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин, он не понимает, почему«многие воспринимают российскую агрессию против Украины как драматическое кино, которое они смотрят из своей диванной реальности».

Мнением он поделился после Мюнхенской конференции по безопасности, о которой он выразился, как одном из «форумов по безопасности, которых все больше, а самой безопасности при этом все меньше».

Он также подчеркнул, что «почти у всех есть понимание относительно источника этой опасности». Однако у Киева ответа на вопрос, что делать, пока нет.

«Окончательного ответа, что и как нужно делать пока нет. Как и нет ответа, как противостоять тому, что мир становится все более опасным», - поделился министр.

Напомнив о событиях в Керченском проливе, он отметил, что «Россия продемонстрировала, что ее ничто не остановит, когда на кону будут стоять экономические или политические интересы».

В этой связи он призвал страны ЕС ввести новый пакет санкций против России, которую «нужно остановить», поскольку, по мнению политика, «легко представить, что произойдет в Балтийском регионе, если Москва решитзащищать там свои интересы и проект «Северный поток-2».

«Ответ Европы должен быть жестким, подчеркнул украинский министр. По его мнению, прежде всего, это — санкции, противодействие строительству Nord Stream 2 и освобождения украинских военнопленных моряков», - считает Климкин.

Напомним, 25 ноября 2018 года буксир «Яны Капу», а также катера «Бердянск» и «Никополь» стали участниками вооружённого столкновения с силами российскими ВМФ из-за нарушения границы России.

Корабли были задержаны пограничниками РФ при попытке пройти через пролив из-за нарушения правил прохождения Керчь-Еникальскому канала.