Итоги работы российского инвестиционного форума Сочи 2019

Более 8000 ведущих экономистов и предпринимателей, экспертов и консультантов, журналистов и экспонентов, руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей федеральных и региональных органов власти приняли участие в Российском инвестиционном форуме, который проходил на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка Сочи 13-15 февраля.

Деловая программа

Центральную тему Форума – «Национальные проекты: от стратегии к действию» – затронул в своем выступлении на пленарном заседании премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава Правительства заявил: «Национальные проекты – это единая матрица, в которую мы постарались уложить жизнь всей страны. Скажем прямо, никогда за историю современной России ничего подобного не делалось, такого сложного, масштабного, амбициозного. Всё, что нам предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие шесть лет, сведено в показатели национальных проектов. Именно этим вопросам и посвящён наш форум».

В последний день на встрече с руководителями глав регионов Премьер-министр проинформировал о том, что подписал постановление Правительства о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития: 11 – в моногородах, 3 – в ЗАТО. «Это особенно важно сейчас, когда мы с вами начинаем работу по национальным проектам», – подчеркнул Глава Правительства.

В рамках деловой программы были проведено 71 мероприятие, на которых по словам председателя оргкомитета форума Дмитрия Козака прошло обсуждение «всей линейки национальный проектов – от поддержки промышленности до социальных вопросов». На сессиях, круглых столах, деловых завтраках, в Кейс-зоне шла речь о ключевых показателях нацпроектов и о том, как именно их реализация повлияет на развитие российской экономики и качество жизни россиян в 2018–2024 годах. Проведение профессиональных дискуссий на панельных сессиях и круглых столах обеспечили более 530 спикеров, экспертов и модераторов.

Наряду с традиционными для Российского инвестиционного форума темами развития регионов, в обширной программе обсуждались и новые направления, среди которых социальное предпринимательство, инновации в благотворительность, продолжительность здоровой жизни, лучшие практики социально-экономического развития.

Социальная повестка

По социально значимым вопросам активно велись дискуссии и на площадке социальной платформы Росконгресса. На стенде Лаборатории социальных инвестиций состоялись экспертные обсуждения, была проведена серия интервью с лидерами российского бизнеса, общественными и государственными деятелями с целью популяризации современной социальной повестки. На стенде состоялась торжественная церемония награждения победителей благотворительной акции Фонда Росконгресс. Фонд передал 2,5 млн рублей пяти соцпроектам — участникам благотворительной акции.

Состоялась церемония, посвященная созданию Фонда содействия социальному развитию «ИННОСОЦИУМ». Основные задачи Фонда – практическая поддержка приоритетных направлений социального развития, формирование и продвижение социальной повестки на коммуникационных площадках Фонда Росконгресс, реализация социально значимых и благотворительных инициатив, содействие развитию и повышению эффективности НКО и КСО, а также международному сотрудничеству в рамках повестки устойчивого развития и укрепление позитивного имиджа России. Ключевые направления «ИННОСОЦИУМА» – вопросы социальной сферы, культуры, просвещения и образования, экологии, социальных коммуникаций и женского лидерства. Созданию фонда предшествовал год успешной работы социальной платформы Фонда Росконгресс.

«Площадка стала давать нам возможности обмениваться мнениями не только внутри страны, но и с нашими зарубежными партнерами. Она дает возможность вовлекать бизнес, она очень хорошо работает по вовлечению некоммерческих организаций и наших граждан в те социальные инициативы, которые поддерживаются Росконгрессом, правительством, партнерами Росконгресса. Мне кажется, что объявление сегодня такой инициативы как формирование фонда «Инносоциум» придаст этой работе новые возможности, новый потенциал. И фактически это означает, что социальная тематика прочно вошла в деятельность форума, Росконгресса. И будет объединять большее количество участников и партнеров", - отметила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков вручил награду победителям Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум», которые получат финансирование на реализацию своего социального проекта, а также смогут презентовать его деловому сообществу на ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.

На площадке Лаборатории социальных инвестиций был представлен уникальный арт-проект – выставка картин художников с особенностями развития «Неотчуждаемое». Выставку открыла Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Одним из центральных мероприятий социальной повестки Российского инвестиционного форума в Сочи стало заседание Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, которое провела Вице-премьер Татьяна Голикова. Тема заседания – «О медицинском сопровождении и социальной адаптации детей с сахарным диабетом и формировании настороженности населения к симптомам сахарного диабета».

Выставка инвестиционных проектов

Продолжила работу экспозиционная зона Форума – Выставка инвестиционных проектов. Стенды 43 экспонентов вызвали неподдельный интерес со стороны гостей, участников и инвесторов. Интерактивная презентационная зона с помощью современных цифровых технологий (мультимедийные пилоны, 3‑D голограммы, инвестиционные калькуляторы) позволила получить информацию об инвестиционном потенциале экспонента, динамике экономического роста, инфраструктуре, объектах социальной и промышленной инфраструктуры.

Например, на интерактивном стенде города Москвы были представлены инфраструктурные и финансовые возможности города для инвесторов: развитая городская среда, механизмы государственно-частного партнерства, новые площадки для локализации бизнеса, промкомплексы и технопарки для создания высокотехнологичных производств.

На стенде Корпорации развития Северного Кавказа (в ее состав входят Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика) можно будет ознакомиться с экономическим потенциалом и курортами Северо-Кавказского Федерального округа, посмотреть презентацию национальной канатной дороги и получить бесплатные скипассы курортов Архыз, Эльбрус и Ведучи.

Удмуртская Республика представила уникальные разработки медицинского оборудования мотозавода «Аксион-холдинг», современные достижения удмуртских умельцев, а также отметила 100-летие со дня рождения великого русского конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова.

На стендах гости Форума попробовали национальную кухню из разных регионов России: национальные блюда кавказской кухни, гастрономию Краснодарского края, настоящие перепечи из Удмуртии и многое другое.

Премия развития

В рамках работы форума состоялись две церемонии награждения:

вручение «Премии развития» – конкурса на лучший инвестиционный проект, учрежденного Внешэкономбанком. Награды победителям за значительный вклад в социально-экономическое развитие России вручил Председатель Правительства Дмитрий Медведев.

Гостиная Губернаторов

Второй раз в рамках Форума в Сочи работала Гостиная Губернаторов. Этот формат успешно себя зарекомендовал на форумах, организованных Фондом Росконгресс. В Гостиной Губернаторов проведено в общей более 120 встреч, что более чем в два раза превосходит показатели прошлого года.

Кейс-зона

Второй год подряд в рамках Российского инвестиционного форума работала Кейс-зона – дополнительная площадка для участников, желающих продемонстрировать свои проекты экспертам в области инвестиций.

На площадке Кейс-зоны были представлены 11 инвестиционных проектов в таких отраслях экономики, как ТЭК, промышленность, инфраструктура, высокие технологии в медицине, государственно-частное партнерство, туризм, состоялись беседы с главами субъектов РФ в формате открытого диалога, а также диспут лидеров инвестиционного сообщества по трендам 2019 года.

Экспертно-аналитическое сопровождение форума

Во время работы Форума в Информационно-аналитическую систему Росконгресса был интегрирован сервис «Саммари» – информационный продукт Фонда Росконгресс и Информационного агентства России «ТАСС», позволяющий получать краткие аналитические обобщения с ключевых дискуссий с описанием выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего по итогам Российского инвестиционного форума будет подготовлено 80 саммари, 30 из них были выпущены в оперативном режиме, как основные аналитические итоги Форума.

Мероприятия стартового дня

Форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+»

Впервые в стартовый день Российского инвестиционного форума состоялся форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+», который объединил представителей органов власти, экспертного сообщества, руководителей профильных министерств и ведомств для обсуждения комплексных подходов по совершенствованию системы здравоохранения и демографической политики страны.

“Вопросы укрепления здоровья людей, повышения качества и продолжительности жизни старшего поколения – важная общенациональная цель, приоритет для работы органов государственной власти всех уровней”, – указал Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем приветствии участникам, организаторам и гостям форума.

В рамках программы Форума прошло не менее 30 мероприятий, которые были посвящены вопросам реализации национальных проектов в области здравоохранения, демографии, науки и образования. В работе Форума приняли участие около 3000 человек, включая делегатов из 13 стран: Армении, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Нидерландов, Республики Беларусь, Украины, Франции, Эстонии, Японии.

«Этот Форум, организованный Фондом Росконгресс в рамках реализации национального проекта „Здравоохранение“, положит основу для проведения аналогичных мероприятий и по другим национальным проектам», – подчеркнул Антон Кобяков, советник Президента Российской Федерации.

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет в России: задачи и решения», в котором приняли участие: Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России Лео Бокерия, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва, президент Российской академии наук Александр Сергеев и другие общественные деятели.

Итоговым мероприятием форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+» стала панельная сессия «Продолжительность здоровой жизни — основа развития общества» с участием Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. В рамках завершающего мероприятия обсуждалась стратегическая цель России — повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, из них здоровой — до 67 лет, а также были подведены итоги успешного проведения форума, который собрал на площадке выдающихся деятелей в сфере здравоохранения, демографии, науки и образования.

День молодежного предпринимательства

Традиционно на площадке Российского инвестиционного форума состоялся День молодежного предпринимательства. Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр содействия молодежному предпринимательству».

Новые проекты Фонда Росконгресс

Фонд Росконгресс объявил о создании нового международного проекта «Друзья городов». Предполагается, что запуск такого сообщества будет способствовать обмену передовым опытом в сфере развития устойчивых городов с целью дальнейшего сотрудничества представителей со всего мира. Официальный старт проекту был дан на форуме в Сочи.

Соглашения

За время работы форума было подписано 567 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 968,033 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Справочно: в 2016 году было подписано 255 соглашений на 453,3 млрд руб., в 2017 году – 377 соглашений на 550,3 млрд руб., в 2018 году – 538 соглашений на 862 млрд руб.

Наиболее важные из них:

Хабаровский край и АО «Русская медная компания» (РМК) подписали соглашение по освоению Малмыжского месторождения на 115 млрд рублей;

Ленинградская область и ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории, планируемой к созданию портовой особой экономической зоны на 90 млрд рублей;

Курская область и ООО «АПХ «Мираторг» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках развития агропромышленного комплекса области, предусматривающего увеличение производственного потенциала предприятий агрохолдинга в регионе, на 90 млрд рублей;

«Щекиноазот» и Газпромбанк (АО) заключили соглашение об индикативных условиях финансирования проекта строительства установки по производству аммиака и карбамида на 36,636 млрд рублей (550 млн долларов США);

Ростовская область и ГК «ЮгСтройИнвест» подписали соглашение о строительстве жилого микрорайона с социальной инфраструктурой в Пролетарском районе города Ростова-на- Дону – экорайона «Вересаево» на 24 млрд рублей;

Саратовская область и ООО «Саратовские Биотехнологии» подписали соглашение о строительстве завода по глубокой переработке зерна пшеницы мощностью 250 тысяч тонн в год в Балашовском муниципальном районе области на 20 млрд рублей (254 млн евро);

Республика Башкортостан и ООО «Северная Нива Башкирия» подписали соглашение о создании 4-х молочно-товарных ферм с общим поголовьем 15 400 тыс. голов коров дойного стада на 17,4 млрд рублей;

Московская область и ООО «Тепличный комплекс Подмосковье» подписали соглашение о намерениях в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию тепличного комплекса на 10,1 млрд рублей;

АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» и United Green Group подписали соглашение о совместной реализации проекта по строительству завода по производству детских молочных смесей на 10 млрд рублей;

Рязанская область и ООО «Агрокомплекс Есенинский» подписали соглашение о взаимодействии при реализации проекта «Строительство на территории Рязанской области оптово-распределительного центра (ОРЦ)» на 8 млрд рублей;

г. Москва и АО «Р-Фарм» подписали соглашение о создании производства на площадке «Алабушево» в особой экономической зоне «Технополис Москва» на 5 млрд рублей;

Черноморский банк торговли и развития и ПАО «ГТЛК» заключили кредитное соглашение на сумму 4,596 млрд рублей (69 млн долларов США);

Орловская область и ООО «ОРЁЛ» (ГК «Сыробогатов») подписали соглашение о реконструкции и модернизации предприятия на 1,5 млрд рублей;

Фонд Росконгресс, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) заключили соглашение о сотрудничестве для организации и поддержки работы проектного офиса «Агентство по привлечению инвестиций в субъекты РФ»;

Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, корпорация МСП и Mail.Ru Group подписали соглашение о создании единой электронной платформы для быстрого и облегченного доступа к господдержке подписали;

Ростуризм, Русское географическое общество, Краснодарский край, Совет министров Крыма, г. Севастополь и Ростовская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Участники

Рост количества участников Форума составил 30% по сравнению с 2018 годом.

Общее количество участников Форума по всем категориям (включая экспонентов выставки и представителей СМИ) составило более 8000 делегатов из более 65 иностранных государств.

(Справочно: в 2018 г форум посетили 6123 участника).

Самые многочисленные делегации (официальные лица и представители бизнеса) были из таких стран, как: США (115), Швейцария (49), Великобритания (38), Франция (36), Германия (35), Италия (25), Китай (25), Нидерланды (20), Япония (16).

Среди высокопоставленных зарубежных политиков Форум посетили:

1) Нанба Джансух Эдуардович, Кабинет министров Республики Абхазия, Вице-премьер-министр, Министр финансов, Республика Абхазия;

2) Ардзинба Адгур Амиранович, Министерство экономики, Министр, Республика Абхазия;

3) Кове Даур Вадимович, Министерство иностранных дел, Министр, Республика Абхазия;

4) Акоста Монтальван Иван, Министерство финансов и государственных кредитов, Министр, Никарагуа.

Российский Инвестиционный Форум 2019 года привлек на свою площадку не только глав филиалов крупных иностранных компаний в России, но и представителей международного бизнес сообщества. География представителей бизнеса пополнилась такими странами, как Армения, Бельгия, Египет, Камерун, Малайзия, Узбекистан, ЮАР.

Впервые форум посетили представители торгово-инвестиционной палаты провинции Квазулу-Натал, ЮАР, при участии Главного исполнительного директора Невилля Матджи и Председателя Катарины Кронье.

Традиционно на площадке присутствовали руководители дочерних предприятий крупнейших международных компаний в России в лице:

• Карло Палашано Вилламанья, Генерального директора ПАО «Энел Россия»;

• Игоря Лотакова, Управляющего партнера АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;

• Ирины Панариной, Генерального директора ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»;

• Андрея Панкова, Генерального директора ЗАО «Рено Россия»;

• Сергея Слипченко, Генерального директора ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»;

• Леонида РСоркина, Председателя совета директоров, Вице-президента по работе с государственными структурами АО «Хоневелл»;

• Валерия Щапова, Президента ООО «Марс».

Первый раз на Форум приехали главы филиалов таких международных компаний, как АО «Санофи Россия»; ООО «Берингер Ингельхайм»; ООО «ДжиИ Хэлскеа»; ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент (ИКЕА)»; ООО «Макдоналдс»; ООО «ПепсиКо Холдингс»; ООО «САП СНГ»; ООО «Такеда Фармасьютикалс»; ООО «Филипс»; ООО «Хавле-Севком»; ООО «Хендэ Мотор СНГ»; ООО «Эбботт Лэбораториз»; ООО «Юнилевер Русь».

Приняли участие 468 глав российских компаний (в прошлом году – 308), в том числе такие знаковые представители, как:

1. Алекперов Вагит Юсуфович, ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ ПАО», Президент;

2. Белозеров Олег Валентинович, ОАО «Российские железные дороги», Генеральный директор - председатель правления;

3. Бокарев Андрей Рэмович, АО «Трансмашхолдинг», Президент;

4. Вексельберг Виктор Феликсович, Фонд «Сколково», Президент;

5. Греф Герман Оскарович, ПАО «Сбербанк», Президент, Председатель правления;

6. Дмитриев Кирилл Александрович, АО «УК РФПИ», Генеральный директор;

7. Дюков Александр Валерьевич, ПАО «Газпром нефть», Председатель правления, Генеральный директор;

8. Шувалов Игорь Иванович, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Председатель.

Из списка Forbes 200 «Богатейшие люди» участие приняли 17 человек, из них впервые Троценко Роман Викторович, председатель совета директоров ООО «Инфраструктурная Корпорация АЕОН», и Харитонин Виктор Владимирович, председатель совета директоров АО «Фармстандарт АО».

Из рейтинга РБК 500 «Крупнейшие российские компании» приняли участие 75 компаний (в прошлом году – 55).

Среди российских и иностранных официальных лиц были представлены:

• 5 полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах;

• 9 заместителей Председателя Правительства Российской Федерации;

• 16 министров Российской Федерации;

• 18 глав федеральных служб и агентств;

• 84 субъекта Российской Федерации, из них 79 на уровне глав;

• 4 иностранных министра из 2 стран: Республика Абхазия, Никарагуа.

Посетили мероприятия Форума главы дипломатического корпуса 19 государств, таких как: Бахрейн, Болгария, Боливия, Бурунди, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Йемен, Кения, Маврикий, Мозамбик, Монголия, Никарагуа, Республика Беларусь, Республика Южная, Осетия, Франция, ЮАР.

СМИ

В этом году работу Форума освещали 1326 представителей СМИ (1300 – российские, 26 – иностранные). (Справочно: в 2018 г. 1080 – российских и 16 иностранных представителей СМИ)

Заявки поступили из 12 стран (без учета России): Бангладеш, Великобритания, Гана, Ирак, Иран, Кипр, Китай, Республика Беларусь, США, Узбекистан, Франция, Швеция

Партнеры форума

Партнерами форума выступают 54 компании.

Генеральный спонсор – ПАО «Банк ВТБ».

Стратегический партнер – ПАО «Россети».

Официальные партнеры: ПАО «Почта Банк», ПАО «РНКБ Банк», АО «МСП Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Российский экспортный центр», ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ВЭБ.РФ, РФПИ, АО «Дом.РФ».

Партнеры по деловой программе – Агентство по страхованию вкладов, ПАО «Норникель», СКБ «Контур», АО «РВК», АО «Русская медная компания», НОВАТЕК.

Телекоммуникационный партнер – ПАО «Ростелеком».

Партнеры по организации ЗДО – АО «Трансмашхолдинг», Агентство Стратегических Инициатив, ООО Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг, Россельхозбанк, Портал поставщиков (Москва), АО «Концерн Росэнергоатом», Москонгресс, ЭР-Телеком, Цифровое Подмосковье (МО).

Генеральный партнер Гостиной губернаторов – ГК «АВТОДОР».

Партнеры Гостиной губернаторов – АО «Трансмашхолдинг»; ПАО «Группа Черкизово», ПАО «Лукойл», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», KR Properties.

Партнер Росконгресс клуба – Фонд «Атом», РЖД.

Партнер по организации Биржи деловых контактов – EY.

Интеллектуальный партнер Кейс-зоны – рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Партнер Кейс-зоны – Автобан.

Партнер социального трека – MARS Россия; PepsiCo.

Партнер спортивной программы – Группа компаний «Новотранс».

Партнер по организации мероприятий культурной программы – ПАО «Трубная металлургическая компания».

Партнеры по организации – Страховой дом «ВСК», ГК ОРИМИ-ТРЕЙД, ЗАО «КМКК», Philips, PepsiCo, БайкалСи, Moet & Chandon.

Генеральный партнер Приема ОК – ЗАО «Ферро-Эстейт».

Партнеры Приема Оргкомитета – Союз российских пивоваров; ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», Ассоциация юристов России.

Официальный автомобиль Форума – Hyundai Genesis.

Спортивная и культурная программа

Насыщенная спортивная программа форума началась с забега Roscongress Cup по трассе «Формулы-1», в котором приняли участие более 400 человек – участники и гости Форума и жители Сочи. Возглавили забег глава Республики Удмуртия Александр Бречалов, врио губернатора Курской области Роман Старовойт и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

Состоялся шахматный турнир Roscongress Cup. В гала-матче открытия приняли участие первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров.

В гала-матче по хоккею между сборными Правительства России и Российского инвестиционного форума приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель председателя правления ПАО “Газпром” Александр Медведев, президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Для участников и гостей форума были организованы:

Научно-просветительская экскурсия по лабораториям парка науки и искусства «Сириус»;

Гала-концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета;

Посещение мероприятия в формате интеллектуальной игры, посвященное истории и современности российских городов и регионов;

Концерт арт-проекта «ТенорА XXI века» «Такая большая любовь»;

Спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Национальное конгресс-бюро (НКБ)

НКБ приняло участие в деловой программе Российского инвестиционного форума и в церемонии подписание двух соглашений о стратегическом сотрудничестве с представительствами российских регионов: с Правительством Саратовской области и Министерством экономического развития Новосибирской области. Основная цель соглашений, заключаемых НКБ с региональными органами власти – развитие потенциала регионов как территорий благоприятных для вложения инвестиций, центров делового и событийного туризма, а также расширения внешнеэкономических связей.

Ключевым событием участия Национального конгресс-бюро в Российском инвестиционном форуме стало проведение специальной сессии на площадке кейс-зоны – джем-сейшена «Доброе утро, страна!» Презентация «Рейтинга событийного потенциала регионов-2018», неформальная беседа представителей регионов, входящих в top-10, сладкий джем для гостей и розыгрыш призов – в таком новом формате прошла специальная сессия НКБ. Рейтинг и критерии оценки презентовала Дарья Островская, член правления НКБ, генеральный директор выставочного научно-исседовательского центра R&C. Своими know-how и лайфхаками достижения высоких результатов поделились спикеры: Павел Майоров, директор Корпорации развития Краснодарского края, Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области, Андрей Толмачев, генеральный директор Корпорации развития Калининградской области, Антон Фёдоров, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области. Модерировал jam-session Александр Елисеев, партнёр Аккорд менеджмент групп.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.