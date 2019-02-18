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Москва, 18.02.2019

Как открыть бизнес без начального капитала и дорасти до миллионного оборота

«Expert Online» 2019

27-й выпуск «Пилим по России», при поддержке журнала «Эксперт».

На этот раз мы приехали в Тверь, где посетили производство дизайнерской мебели. Герои этого выпуска — Александр Пугин и Артем Панин. Они основали компанию «ОригаМебель», которая занимается производством стильной мебели для дома и сада. В изготовлении мебели ребята используют только композитные материалы: экофанеру, массив карельской сосны, лен, габардин, хлопок. Компания сама проектирует и производит продукцию.

Александр и Артем основали компанию в 2017 году практически без начального капитала. Сейчас оборот составляет около миллиона рублей в месяц, маржа — 30%. В штате работает 11 сотрудников. В распоряжении предприятия два производственных цеха. «ОригаМебель» осуществляет доставку по России, Белоруссии и Казахстану.

Компания активно развивает свой бизнес в Instagram. Они одновременно работают над четырьмя аккаунтами, у каждой коллекции мебели свой профиль: «ОригаМебель» (интерьер), садовая мебель, кресла-качалки, релакс-кресла.

Для эффективной коммуникации с аудиторией Александр и Артем устраивают фотосессии своей мебели, и людям это нравится. Компания уделяет внимание каждому клиенту: они разрабатывают мебель по индивидуальным параметрам и могут переделывать заказ несколько раз, если товар не устраивает заказчика. В целом бизнес Александра и Артема можно охарактеризовать как ориентированный на клиента, честный, быстрый и порядочный.

Предложение о сотрудничестве от Александра и Артема: они готовы установить творческое взаимодействие с дизайнерами и архитекторами, от проработки идеи до полной ее реализации. Они поддержат производителей мебели и через свои контакты помогут продавать их продукцию. Тем, у кого есть проект по производству мебели, но нет возможности для его реализации, они помогут запустить серийное производство и продать через свою сеть сбыта.

Александр и Артем открыты для сотрудничества с производителями мебельной фурнитуры, картона и упаковочных изделий, тканей для интерьера и садовой мебели. Полный список товаров, которые компания готова гарантированно потреблять, смотрите в социальных группах проекта «Пилим по России».

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