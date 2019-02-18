Курс доллара: рублю предрекли отскок

Курс доллара заметно укрепился к рублю на прошлой неделе на фоне санкционной паники, однако уже на этой неделе российская валюта имеет все шансы вернуть часть потерь. К закрытию пятницы курс доллара перешел к снижению, просев на 28 копеек - до 66,36 рубля, курс евро подешевел на 32 копейки - до 74,96 рубля. На открытии понедельника курс доллара снижается на 6 копеек - до 66,30 рубля, курс евро растет на 4 копейки - до 75 рублей.

В понедельник на поддержку рубля будут играть сразу несколько факторов. Прежде всего, это новый виток роста рисковых настроений инвесторов на фоне свежей порции оптимизма в отношении торговых переговоров между США и Китаем. По данным СМИ, сторонам удалось прийти к принципиальному консенсусу и на этой неделе ситуация может окончательно проясниться.

Другим позитивным моментом для рубля стала новость о том, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне ВВВ — с «позитивным» прогнозом.

И, наконец, цены на нефть поднялись выше 66 долларов за баррель, что также будет поддерживать рубль.

По мнению аналитиков, курс доллара к рублю может вернуться на этой неделе в "досакционный" февральский коридор - 65,50-66,20 рубля.