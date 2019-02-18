ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 18.02.2019

Курс доллара: рублю предрекли отскок

«Expert Online» 2019
  • Курс доллара: рублю предрекли отскок
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара заметно укрепился к рублю на прошлой неделе на фоне санкционной паники, однако уже на этой неделе российская валюта имеет все шансы вернуть часть потерь. К закрытию пятницы курс доллара перешел к снижению, просев на 28 копеек - до 66,36 рубля, курс евро подешевел на 32 копейки - до 74,96 рубля. На открытии понедельника курс доллара снижается на 6 копеек - до 66,30 рубля, курс евро растет на 4 копейки - до 75 рублей.

В понедельник на поддержку рубля будут играть сразу несколько факторов. Прежде всего, это новый виток роста рисковых настроений инвесторов на фоне свежей порции оптимизма в отношении торговых переговоров между США и Китаем. По данным СМИ, сторонам удалось прийти к принципиальному консенсусу и на этой неделе ситуация может окончательно проясниться.

Другим позитивным моментом для рубля стала новость о том, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне ВВВ — с «позитивным» прогнозом.

И, наконец, цены на нефть поднялись выше 66 долларов за баррель, что также будет поддерживать рубль.

По мнению аналитиков, курс доллара к рублю может вернуться на этой неделе в "досакционный" февральский коридор - 65,50-66,20 рубля.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
    Реклама

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
      Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
    2. Немцы боятся Америку сильнее, чем Россию
      Накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, Pew Center обнародовал результаты исследования Global Attitudes Survey и опроса, проведенного в 26 странах. В нем участвовали 27612 человек. Исследование принесло неожиданные результаты
    3. Прогноз погоды на месяц: в Гидрометцентре сообщили о раннем наступлении весны
      Прогноз погоды: в Гидрометцентре сообщили о раннем наступлении весны