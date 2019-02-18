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Москва, 18.02.2019

Лондон готовится бросить вызов России в Арктике

«Expert Online» 2019

Лондон намерен увеличить военное присутствие а Арктике для укрепления НАТО в данном регионе из-за России, передает The Telegraph, ссылаясь на заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

В рамках программы по адаптации к суровым арктическим условиям более тысячи военнослужащих будут обучаться в Норвегии, поскольку погодные реалии в этой зимней стране максимально приближены к арктическим, уверяет издание.

Также в Арктику для патрулирования уже в следующем году Британия направляет новые противолодочные самолеты P-8 Poseidon, которые, как предполагается, должны противостоять российским подводным лодкам

Как считает автор материала, это означает «возвращение к уровню холодной войны».

Усиление военного присутсвия происходит из-за наличия в Арктике мощного российского военного контингента, который не позволяет поверить в «исключительно оборонительные цели» присутствия в регионе, пишет автор статьи.

При этом в Британии обеспокоены тем, что российские подлодки в Арктике увеличили свою «активность в десять раз».

Напомним, после нападок британского военного министра на Россию, которую тот обвинил в «попытках подстрекать Запад» и незаконной деятельности на суше и на море, глава МИДа России Сергей Лавров назвал Уильямсона «министром войны».

 

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