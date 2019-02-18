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Москва, 19.02.2019

«Москва слезам не верит»: в Госдуме ответили Могерини

«Expert Online» 2019

Руслан Бальбек – депутат нижней палаты российского парламента от Республики Крым – прокомментировал заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая пообещала РФ новые санкции, если в Москве не будет принято принципиальное решение об освобождении украинских моряков.

По его мнению, все эти угрозы и шантаж не вынудят нашу страну идти на глобальные политические уступки, передаёт РИА Новости.

«Могерини считает, что Россия должна позволять в отношении себя оскорбительные выходки и не обращать на это никакого внимания, – подчеркнул Бальбек. – Это означает что, либо она мало знает о нашей стране, либо просто является рупором чужого магнитофона».

При этом депутат убеждён, что вне зависимости от принятия или не принятия нового пакета санкций со стороны ЕС, нарушители границы останутся за решёткой, какими бы слезами не заливались в Киеве или Брюсселе.

«Москва слезам не верит, а Могерини может свои эмоции направить на европейскую аудиторию», – резюмировал парламентарий.

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