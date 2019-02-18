На Россию надвигается «ныряющий» циклон с арктическими холодами

Гидрометцентр предупреждает россиян о приближающемся «ныряющим» циклоне, который пронесется по территории страны в начале наступившей недели, сообщает «Российская газета».

Особое влияние циклон окажет на восточные регионы РФ, эпицентр непогоды окажется на территории Коми и приполярного Урала, передает заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Она предупреждает, что циклон принесет с собой холода из Арктики, а также ветер и снежные заносы.

Согласно прогнозу погоды, на несколько дней резко похолодает в столичном регионе: Паршина уточняет, что понижения температуры воздуха стоит ожидать в ночь на 19 февраля, а также 22 февраля.

Красноярский край и Северо-Кавказский округ окажутся во власти снежных осадкой. При этом жителей Урала, Сибири и большей части Дальнего Востока обрадует потепление.

Холодно и ветрено будет на востоке Якутии, большей части Магаданской области, на Камчатке, где специалисты прогнозируют погоду на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Жителей Якутии ждут холода до минус 31-36 градусов. В Магаданскую область также придут тридцатиградусные морозы.

Паршина рассказала, что шторм на востоке Чукотки начнет утихать, но при этом 18 февраля ожидаются сильные ветры с порывами до 33 метров в секунду.