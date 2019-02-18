На Украине заявили о дипломатическом провале Порошенко

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что президент «самостийной» Пётр Порошенко показал на Мюнхенской конференции по безопасности дипломатическое поражение Украины почти по всем вопросам.

По мнению эксперта, конференция подтвердила давно уже всем заметный тренд на снижающуюся поддержку Киева со стороны Запада. Как убеждён Корнейчук – в этом вина Порошенко и его провальной внешней политики, передаёт ФБА «Экономика сегодня»

«Лидеры Запада продемонстрировали, что считают его «хромой уткой» без каких-либо шансов на переизбрание, – пояснил политолог. – Например, американский вице-президент Пенс ограничился коротким общением с Порошенко, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал хвалить внесенные по инициативе главы нашего государства изменения в конституцию страны, на что очень рассчитывали в окружении Порошенко».

Также, по словам политолога, очень показательной стала неудачная попытка Порошенко «примазаться» к новым антироссийским санкциям.

«К таким «санкциям» вообще стыдно иметь какие-то отношения. Неужели Порошенко думает, что в Кремле испугаются этого? Или новые санкции ЕС как-то ударят по экономике «агрессора»? Или лично по Путину? К моему огромному сожалению, Мюнхенская конференция показала, что наша страна при нынешней власти полностью проиграла «войну» на дипломатическом фронте. Поэтому, Запад радостно готов отдать Украину Путину», – резюмировал Корнейчук.