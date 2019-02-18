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Москва, 19.02.2019

Новак: Россия готова обеспечить мировую потребность в углеводородах за счет Арктики

«Expert Online» 2019

Глава Минэнерго России Александр Новак не разделяет высказывания некоторых политиков о падении спроса на углеводороды в ближайшее время. Чиновник уверен, что спрос на нефть и газ будет только увеличиваться и Россия готова обеспечить их существенную мировую потребность, пишет News.ru.

Новак напомнил, что сегодня Россия является лидером по итогам 2018 года по экспорту газа и занимает второе место по продаже нефти за рубеж. Он считает, что будущее этой отрасли за развитием ресурсного потенциала Арктики. По подсчетам специалистов, запасы региона составляют более 35 млрд тонн нефти и около 210 млрд кубометров газа. Для реализации намеченных планов в 2015 году в России создана госкомиссия по вопросам развития Арктики, чьим приоритетным направлением в работе стала энергетика.

Министр подчеркнул, что российская программа освоения Арктики общей стоимостью 5 трлн рублей насчитывает 150 позиций, чуть менее половины из которых приходятся на сферу добычи и переработки полезных ископаемых, 7% - на геологоразведку, 7% -составляют проекты на шельфе, 5% приходится на промышленность и энергетику.

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