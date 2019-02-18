Казалось бы, «Северный поток-2» довольно успешно преодолел сопротивление ряда стран Евросоюза, получив поддержку Германии. Однако, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники, одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет из числа представителей всех стран союза. Это сделает процедуру длительной, сложной и труднопредсказуемой.

Новые нормы должны заставить участников проекта привести его в соответствие с правилами европейского внутреннего рынка. В итоге у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор, а к мощностям должны получить доступ третьи лица. В таком случае по аналогии с газопроводом Opal Еврокомиссия может запретить «Газпрому» использовать «Северный поток-2» больше чем наполовину, оставив другую половину для потенциальных «третьих лиц», которые едва ли когда-нибудь появятся. Но если создание независимого оператора реализуемо, то доступ третьих лиц организовать невозможно, так как газ в российский конец трубы может подать только «Газпром» как единственная компания, имеющая право на его экспорт.

В свою очередь, «Газпром» уже дал понять, что компания учитывает возможные ограничения по «Северному потоку-2» и думает о новых газопроводах в Европу, которые позволили бы при необходимости отказаться от украинского транзитного маршрута. Глава компании Алексей Миллер 14 февраля допустил строительство «Турецкого потока-2» — этот газопровод, если будет реализован, придет в ЕС из Турции по суше, и поправки в газовую директиву не создадут для него сложностей. Две новые нитки через Черное море общей мощностью 32 млрд кубометров в целом соответствуют половине технической пропускной способности «Северного потока-2».

Первое, что стоит отметить, что потребление газа в Европе растет так же, как и объемы поставок, комментирует информацию главный аналитик группы стратегического маркетинга Промсвязьбанка Богдан Зварич. Несмотря на санкции в 2017 и 2018 Газпром нарастил поставки в регион. При этом тенденция к росту потребления газа в Европу в ближайшие годы сохранится.

В результате, уверен эксперт, понадобятся новые мощности, которые и предусматривает строительство «Турецкого потока» и «Северного потока-2». В сложившихся обстоятельствах Богдан Зварич ожидает, что «Северный поток-2» будет достроен. Возможно, что первоначально объемы поставок через него будут превышать половину мощности, однако в дальнейшем, возможны поиски решения данной проблемы, в котором будет заинтересована сама Европа в связи с ростом объемов потребления.

Ситуация с газовой дерективой ЕС приобретает все больше политическую окраску, указывает, в свою очередь, управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. Европа начинает разделяться на два лагеря, которые фактически уже определились с тем, что газовый проект Газпрома будет подвержен довольно жестким ограничениям и через него ЕС сможет диктовать поставщику энергоресурсов собственные условия.

Однако в этой ситуации у потока по-прежнему есть союзники, которые пока еще в силах смягчить участь трубы, если будут достигнуты некоторые договоренности внутри Евросоюза, отмечает эксперт. В частности, чтобы «Северный поток 2» был загружен в полную мощность, ему должны быть предоставлены исключения из правил европейского газового законодательства. Германия как страна, принимающая газ, может вынести на обсуждение европейских властей инициативу по заключению такого межправительственного соглашения для предоставления Газпрому исключений.

С одной стороны все довольно просто, но с другой – учитывая, что Германии придется согласовывать каждое свое действие с Еврокомиссией - сначала ждать разрешения на проведение переговоров с РФ, а потом и ждать мнения на заключение договоренностей, - в действительности все это по времени может растянуться до трех месяцев минимум. Помимо этого, формальностями здесь ЕК не ограничится поэтому в такое соглашение, если его и одобрят может быть внесено такое количество рекомендаций и запретов, что на деле оно не станет полезным ни для Газпрома, ни для Германии.

Таким образом, констатирует Александр Пахомов, с новыми газовыми поправками Германия фактически теряет свой иммунитет в защите «Северного потока 2» от его европейских противников. На деле это выльется в то, что вторая нитка потока будет передана независимому оператору, и Газпром, сможет экспортировать по трубе не более половины от ее проектной мощности, остальные мощности по факту останутся вакантными для других участников европейского энергетического рынка, но учитывая что технически газ с российской стороны может подать только Газпром, вся эта «вакантность» останется только на бумаге. То есть поправки к директиве не принесут никаких реальных плюсов европейским газовым компаниям, но дают гарантию что транзит российского газа через Украину будет сохранен на приемлемом уровне.

При этом не исключено, считает Александр Пахомов, что ЕС, в пик высокого спроса на газ, будет сам же отступать от собственных правил, если возникнет такая необходимость. Ярким примером здесь выступает другой проект Газпрома – Opal, который точно также работает вполовину, но при аномально низких температурах зимой является дополнительным инструментом в решении проблемы нехватки ресурсов.