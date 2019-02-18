Прогноз погоды на неделю: в Гидрометцентре предупредили о сильном похолодании в Москве

Специалисты Гидрометцентра озвучили прогноз погоды в Москве на предстоящую неделю.

Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается сильное похолодание. После аномально тёплой погоды, державшейся в столице на протяжении последних 14 дней, зима напомнит о себе чувствительным понижением температурных показателей.

Так, уже вечером 18 февраля столбики термометров в Москве стремительно поползут вниз, опустивший ближе к полуночи до минус 10 градусов. В ночь на 19 февраля станет ещё холоднее – минус 13-15.

При этом морозы превратят водную жижу в настоящий каток, что доставит неудобства не только автомобилистам, но и пешеходам.

Кроме того, в Москве по-прежнему, будет дуть сильный северный ветер, порывы которого порой достигнуть 15-20 метров в секунду. Всё это сделает нахождение на свежем воздухе совсем некомфортным.

И судя по прогнозу, такая погода продержится в регионе… всего одну ночь. Уже днём 19 февраля весна вновь захватит Москву, а очередной циклон, надвигающийся с запада, повысит температуру сразу на 16 градусов – до плюс 1. В среду, 20 февраля будет уже плюс 3.

Но на этом очередное потепление закончится и сменится очередным похолодание. Вечером в четверг, 21 февраля в и в ночь на пятницу, 22 февраля в Москву ворвётся антициклон, который принесёт с собой не только морозную погоду до минус 10, но и осадки, а также высокое атмосферное давление.

Ещё раз зима напомнит о себе в субботу, 23 февраля. В День защитника Отечества в ночные часы подморозит до минус 15, в дневные - до минус 8.

Закончится неделя очередным температурным скачком – после морозной ночи, днём 24 февраля воздух в Москве прогреется до плюс 3.

24 февраля на Руси чтят память христианского святого Власия Севастийского. Считалось, что после Власьева дня сильные зимние холода отступают: «Власий пришёл, рога с зимы сшиб».

Поэтому, согласно народным приметам, если 24 февраля наступила оттепель, то зимние морозы больше не вернуться. Однако, если на Власия прогремел гром, то жди в ближайшие сутки сильного ветра.