Названо условие укрепления курса рубля

Как заявил на телеканале «Россия 1» глава Минэкономразвития Максим Орешкин, хотя в краткосрочной перспективе курс рубля будет волатильным, в долгосрочном плане наша валюта остается устойчивой и продолжит плавно укрепляться по отношению к своим «соперникам» на рынке. В том числе и поэтому, считает министр, «деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагаются их траты».

«А что касается рубля, то мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительный, и в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте»,— подчеркнул Максим Орешкин. При этом, передает ТАСС слова чиновника, для устойчивости курса российской валюты вполне достаточно цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель. По его словам, в настоящее время курс рубля «гораздо крепче, чем он был осенью». В понедельник курс доллара снижается на 19 копеек - до 66,17 рубля, курс евро теряет 5 копеек - 74,91 рубля.

При уровне инфляции в 5% средняя ставка по депозитам на год составляет около 7%, то есть рублевые вклады вырастут в пределах 2%, подсчитал заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Однако, указывает он, в этом году есть большой риск введения жестких санкций со стороны США, что может привести к девальвации и росту доллара в район 70 рублей и выше, то есть при вложениях в валюту можно получить доходность в размере 6-7% даже без депозита. При этом долларовая инфляция по году находится в пределах 2%.

Действительно, соглашается Андрей Люшин, имеет смысл хранить деньги в той валюте, в которой вы покупаете себе вещи, у нас автомобили, бытовая техника, многие товары народного потребления и одежда импортируются, то есть цена на них рассчитывается в валюте. Поэтому имеет смысл треть сбережений держать в рублях на депозитах, а еще по 30% держать в долларах и евро, депозиты по ним находятся в пределах 1%, однако это стратегия по диверсификации сбережений. Понятно, заключает эксперт, что депозиты - это самый консервативный инструмент, можно также рассматривать вложения в облигации, которые обладают чуть более высоким уровнем риска.

Волатильность рубля - не просто его краткосрочное состояние на ближайшее время, уверен руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Это принципиальное характерное свойство российской валюты. Связано оно, как известно, с общей слабостью экономики, низкими темпами роста, её зависимостью от внешних обстоятельств, будь то геополитика, нефтяные цены или антирисковые настроения на финансовых рынках.

Поскольку изменение такой ситуации маловероятно в перспективе, общий тренд российской валюты - не на укрепление, а на ослабление, считают в ЦАФТ. Об этом говорит вся история рыночного курсообразования рубля, когда периоды его укрепления или стабилизации были лишь длительным перерывом между скачками ослабления. Кроме того, снижение курса - один из важных способов воздействия на экономический рост, наполнение бюджета, роста доходов главенствующих в стране добывающих отраслей. Всё это говорит о долгосрочной направленности на снижение курса рубля. Дополнительное значение может иметь вероятное усиление санкций против России.

В то же время в перспективе ближайших месяцев, в случае менее жёстких санкций по сравнению с ожидаемыми, и роста нефтяных цен, ограниченное укрепление рубля к 64-65 руб./дол. Возможно, говорит Марк Гойхман. Вероятно сохранение курса в среднем в диапазоне 64,7 – 70,2 руб/дол. В таких условиях наиболее рациональна традиционная рекомендация – хранить сбережения в разных валютах, в разных активах. В этом случае возможные колебания рыночных курсов не окажутся слишком негативными для сохранения средств. Причём стоит использовать не только банковские вклады, но и более разнообразные инструменты – облигации, акции, инвестиционное страхование, ИИС и пр. Такое сочетание позволяет сохранить оптимум между надёжностью и доходностью накоплений и обогнать инфляцию.